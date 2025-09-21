Geht das wieder los? Deutscher Zweitliga-Klub meldet zahlreiche Corona-Fälle

Der kriselnde Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist in der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den SC Paderborn (0:2) von einer Krankheitswelle erfasst worden. Das erklärte Kapitän Fabian Reese nach der dritten Saisonniederlage am Samstag.

„Ich möchte mein Team und uns alle nicht entschuldigen, aber wir hatten 13, 14 Spieler, die vier bis fünf Tage dieser Woche komplett krank waren“, sagte Reese, „mit einem Virus, das in Deutschland schon mal sehr populär war.“

Hertha BSC hat „13, 14 Spieler“ an Corona erkrankt

Der Offensivspieler wollte dies nicht als Ausrede gelten lassen, „aber wir haben ein gemeinsames Training im Team gemacht. Die meisten Spieler waren fünf- oder sechsmal beim Arzt seit Samstagabend. Das ist uns allen schon sehr an die Substanz gegangen. Das hatten wir nicht mal während der Pandemie in so einem großen Ausmaß.“ Nichtsdestotrotz müsse der Anspruch sein, ein besseres Fußballspiel abzuliefern.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich habe fünf Minuten …“: Bayern-Trainer Kompany schimpft über Sky – live bei DAZN

Auch Trainer Stefan Leitl wollte die Viruswelle „nicht als Entschuldigung“ hernehmen. „Ich glaube, dass wir alles dafür getan haben, dass eine gute und fitte Mannschaft auf dem Platz steht“, sagte der Coach. Energetisch hätten seine Spieler alles versucht: „Hintenraus haben uns sicher die Körner gefehlt, um nochmal einen Punch zu entwickeln und das Spiel zu drehen.“ (mp/sid)