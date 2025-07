„Geht an der Realität vorbei”: Magath schüttelt über Woltemade-Hype den Kopf

Felix Magath sieht im Wirbel um einen möglichen Wechsel von Shootingstar Nick Woltemade eine Gefahr für den Spieler.

„Meine Sorge ist, dass er durch diesen ganzen Hype irgendwo auch belastet wird – mental belastet wird und vielleicht dann erstmal die Dinge nicht richtig einordnen kann und Schwierigkeiten haben wird, die nächste Saison seine Leistung konstant zu halten“, sagte Magath im Sky-Interview.

Das Interesse vob Bayern München am Stürmer des VfB Stuttgart könne der 71-Jährige „verstehen“. Es sei „natürlich auch der richtige Ansatz vom FC Bayern München einen interessanten, jungen deutschen Spieler zu holen, denn mit dem großen Transfer von Florian Witz ist es ja nichts geworden“, sagte Magath: „Aber was um den Spieler herum gemacht wird, ist natürlich ein Hype, der an der Realität vorbeigeht.“

Fußball-Legende Felix Magath WITTERS Fußball-Legende Felix Magath

Magath: Wirtz-Weg gutes Beispiel für Woltemade

An Wirtz, der sich gegen die Bayern und für einen Wechsel zum englischen Meister FC Liverpool entschieden hat, könne sich Woltemade laut Magath ein Beispiel nehmen. „Anders als viele andere hat er erst mal seine Entwicklungen bei Leverkusen abgeschlossen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der sportliche Aspekt bei seiner Entscheidung die Hauptrolle gespielt hat“, sagte der frühere Trainer der Münchner: „Wenn er (Woltemade, d. Red.) jetzt noch ein Jahr oder zwei Jahre in Stuttgart seine Entwicklung erst mal abschließen würde, dann hat er immer noch genug Zeit, um dann bei Bayern oder sonst wo ja noch mehr Geld zu verdienen.“ (sid/Hen)