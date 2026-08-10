Harry Kane erhält den Goldenen Schuh und soll vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern stehen. Was dazu bekannt ist – und was aktuell in England berichtet wird.

Am Mittwoch der kommenden Woche wird Harry Kane wieder eine Trophäe überreicht bekommen. Im Vereinsmuseum des FC Bayern wird er dann mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet, als bester Torjäger der vergangenen Saison in Europa. Es wäre auch der passende Zeitpunkt, um in einem ohnehin festlichen Rahmen zu verkünden, was die englische „Times“ schon glaubt zu wissen: Kane, schreibt sie, wird seinen Vertrag beim FC Bayern um zwei Jahre bis 2029 verlängern.

Die finalen Gespräche sollen noch in dieser Woche stattfinden, wenn Kane nach seinem Urlaub wieder in München erwartet wird. Alles andere als eine Verlängerung des Vertrags, wäre freilich eine große Überraschung. Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hatte zuletzt Ende Juli erklärt, es gebe „von beiden Seiten ein großes Wollen, und jetzt müssen wir schauen, dass das große Wollen in der Schnittmenge zusammenpasst“.

Harry Kane soll bis 2029 bei Bayern verlängern – 25 Mio. Euro Gehalt

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Kane hatte sich öffentlich bislang nur verhalten geäußert und angekündigt, erst nach der WM, bei der England im Spiel um Platz drei 6:4 gegen Frankreich gewonnen hatte, über seine Zukunft beim FC Bayern reden zu wollen. Nach dem DFB-Pokalsieg Ende Mai hatte er aber vielsagend erklärt: „Jeder weiß, wie sehr es mir hier gefällt.“ Kane soll laut „Times“ weiter rund 25 Millionen Euro pro Saison verdienen.

Jeder weiß, wie sehr es mir hier gefällt. Harry Kane Ende Mai

Dass Kane allem Anschein nach weit davon entfernt ist, noch einmal den Verein zu wechseln, ist auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu Ohren gekommen. Er habe mit Kane nicht direkt gesprochen, „aber ich höre, dass er sich super wohlfühlt in München, dass wir uns auch mit ihm super wohlfühlen, und es gibt eigentlich keinen Grund, dass er im nächsten Jahr weggehen sollte“, sagte er vor eineinhalb Wochen am Rande des Trainingslagers am Tegernsee.

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Uli Hoeneß: „Wir wären doch bescheuert“

Einen Verkauf im Sommer schloss Hoeneß dabei kategorisch aus: „Wir wären doch bescheuert“, sagte er, was angesichts der Bilanz von Kane wenig überraschend ist. Allein in der vergangenen Saison erzielte der vor drei Jahren für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichtete Kapitän der englischen Nationalmannschaft 61 Treffer in 51 Pflichtspielen – davon 36 in der Bundesliga. Weshalb er nun auch den Goldenen Schuh verliehen bekommt.

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Kane erhält die Auszeichnung, die von der Vereinigung European Sports Media (ESM) verliehen wird, zum zweiten Mal nach der Saison 2023/2024, auch damals hatte er 36 Ligatreffer erzielt. Der Goldene Schuh zeichnet seit 1968 den erfolgreichsten Torschützen der europäischen Ligen aus. Vor Kane hatten sich mit Gerd Müller (1970 und 1972) und Robert Lewandowski (2021 und 2022) bereits zwei weitere Bayern-Stürmer die Trophäe gesichert. (sid/mp)