Gehalt als Problem: Holt sich Werder diesen alten Bekannten zurück?

André Silva könnte nach Informationen des Portals deichstube.de zeitnah wieder für Werder Bremen spielen. Demnach soll es bereits Gespräche mit dem Stürmer gegeben haben. Die Bremer suchen derzeit intensiv nach Verstärkungen im Angriff. Silva spielt in den Plänen seines aktuellen Vereins RB Leipzig keine Rolle mehr.

Der Portugiese war in der vergangenen Runde von den Leipzigern an Liga-Konkurrent Werder ausgeliehen worden. Die Erwartungen konnte der 29-Jährige nicht erfüllen. In acht Pflichtspielen gelang ihm nur ein Tor.

In Bremen trainierte er unter Ole Werner. Nach der Trennung von Werder wurde Werner neuer Chefcoach in Leipzig und signalisierte, nicht auf Silva zu setzen.

Voraussetzung bei Silva: Einschnitte im Gehalt

Laut deichstube.de würde Werder den Angreifer fest verpflichten. Voraussetzung ist aber, dass Silva einen tiefen Einschnitt im Gehalt im Vergleich zu seinem Verdienst bei RB zustimmt. Dazu soll der Spieler bereit sein. In Leipzig hat er noch einen Vertrag bis 2026.

Silva hofft, unter dem neuen Werder-Trainer Horst Steffen auf eine Rückkehr zu alter Stärke. Seine beste Zeit in seiner Vereins-Karriere erlebte Silva bei Eintracht Frankfurt zwischen 2019 und 2021. Für die Hessen traf er in 71 Pflichtspielen 45 Mal. (dpa/luz)