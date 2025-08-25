Gegen Gisdol und drei Ex-HSVer: Leroy Sané erzielt erstes Tor für Galatasaray

Nationalspieler Leroy Sané hat nach dem Wechsel in die Türkei sein erstes Tor für Galatasaray Istanbul erzielt.

Beim 4:0 gegen Kayserispor traf der frühere Offensivspieler von Bayern München in der Nachspielzeit zum Endstand (90.+3). Das 2:0 durch Eren Elmali (46.) bereitete der Neuzugang vor.

Kayserispor hat neben Trainer Markus Gisdol mit Lászlo Bénes, Aaron Opoku und Gideon Jung drei Ex-HSV-Spieler in seinen Reihen, die alle in der Startelf standen.

Sané war Mitte Juni ablösefrei vom deutschen Rekordmeister zum türkischen Spitzenklub gewechselt. An den ersten beiden Spieltagen der Süper Lig war dem 29-Jährigen kein Scorerpunkt gelungen, nun brach Sané den Bann. Gala steht nach drei Spielen als Tabellenführer bei neun Punkten und einem Torverhältnis von 10:0. (sid/hen)