Laszlo Benes im Zweikampf mit Leroy Sané

Ex-HSV-Profi László Bénes wechselte von Union Berlin zu Kayserispor. Hier duelliert er sich mit Leroy Sané von Galatasaray. Foto: IMAGO / Seskim Photo

Gegen Gisdol und drei Ex-HSVer: Leroy Sané erzielt erstes Tor für Galatasaray

Nationalspieler Leroy Sané hat nach dem Wechsel in die Türkei sein erstes Tor für Galatasaray Istanbul erzielt.

Beim 4:0 gegen Kayserispor traf der frühere Offensivspieler von Bayern München in der Nachspielzeit zum Endstand (90.+3). Das 2:0 durch Eren Elmali (46.) bereitete der Neuzugang vor.

Kayserispor hat neben Trainer Markus Gisdol mit Lászlo Bénes, Aaron Opoku und Gideon Jung drei Ex-HSV-Spieler in seinen Reihen, die alle in der Startelf standen.

Das könnte Sie auch interessieren: In der ersten Liga: Ex-HSV-Coach Markus Gisdol hat einen neuen Job

Sané war Mitte Juni ablösefrei vom deutschen Rekordmeister zum türkischen Spitzenklub gewechselt. An den ersten beiden Spieltagen der Süper Lig war dem 29-Jährigen kein Scorerpunkt gelungen, nun brach Sané den Bann. Gala steht nach drei Spielen als Tabellenführer bei neun Punkten und einem Torverhältnis von 10:0. (sid/hen)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

