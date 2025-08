„Gegen den HSV”: Matthäus gibt den Bayern einen Rat

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht die Einkaufspolitik des FC Bayern der vergangenen Jahre kritisch. Gleichzeitig wünscht er sich beim deutschen Rekordmeister mehr Einsatzzeiten für junge Spieler.

„Man kann nicht immer alles richtig machen. Aber nicht nur Palhinha war eine Fehlinvestition, auch ein Zaragoza, Sarr oder Boey haben viel Geld gekostet. Sie alle hatten aber keine bzw. kaum Einsatzzeiten. Man verbaut damit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs den Weg, den der Klub immer einschlagen wollte und immer noch einschlagen möchte“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

„Verbaut jungen Spielern den Weg”: Matthäus schießt gegen die Bayern

Trainer Vincent Kompany hatte am Samstag im Test gegen Lyon (2:1) die Talente Paul Wanner, Lennart Karl, Jonah Kusi-Asare und Cassiano Kiala eingesetzt. Matthäus würde es begrüßen, wenn Spieler „wie Wanner oder Karl auch in den ersten Bundesligaspielen gegen Leipzig, in Augsburg und gegen den HSV ihre Einsatzzeiten bekommen würden. Diese Jungs müssen das Vertrauen bekommen, dass sie nicht nur eine Halbzeit lang spielen.“

Im Sommer hatten unter anderem schon junge Profis wie Frans Krätzig und Adam Aznou die Münchner verlassen. (sid/hen)