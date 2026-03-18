Gedenken an verstorbenen Torwart: Frühere Mitspieler fordern besondere Ehrung

Knapp zwei Wochen nach dem Tod des früheren Bundesliga-Torwarts Georg Koch wollen sich seine früheren Mitspieler von Fortuna Düsseldorf für eine besondere Würdigung ihres Freundes einsetzen. Der ehemalige Fortuna-Profi Vlatko Glavas kündigte im Namen weiterer Spieler einen Brief an die Clubführung des Fußball-Zweitligisten an, um „bestimmte Dinge zu erfragen.

Zum Beispiel, ob es die Möglichkeiten gibt, im Stadion vielleicht einer Tribüne oder einem VIP-Raum seinen Namen zu geben“, sagte Glavas der „Rheinischen Post“. „Georg hat viel für Fortuna geleistet. Er bleibt in meinem Herzen, solange ich lebe.“ Koch war am 4. März im Alter von 54 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Der Torwart und der heute 63 Jahre alte Glavas schafften mit der Fortuna von 1993 bis 1995 den Durchmarsch von der dritten in die erste Liga.

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Auch für den damaligen zweiten Torwart Pierre Esser wäre „eine Georg-Koch-Tribüne mit Sicherheit eine tolle Geschichte“. Andere ehemalige Düsseldorfer Spieler wie Darko Drazic, Sven Backhaus oder Karl Werner unterstützen den Vorstoß laut dem Medienbericht ebenfalls. (dpa/dj)