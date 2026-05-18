Geballte Bundesliga-Power: Rangnick nominiert auch einen Ex-HSV-Stürmer

Ralf Rangnick, Teamchef von Österreich, will mit geballter Bundesliga-Power bei der WM für Furore sorgen.

Der 67-Jährige nominierte am Montag 14 Profis aus deutschen Klubs für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). „Wir wollen bei der WM so weit kommen, wie es geht. Wir haben versucht, die Besten einzuladen, aber auch jene, die für die Art, wie wir spielen, die Richtigen sind“, sagte Rangnick bei der Präsentation seines 26er-Kaders.

In der Defensive setzt der erfahrene Coach neben Führungsspieler David Alaba auch auf Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene, Stefan Posch (beide FSV Mainz 05) und Alexander Prass (TSG Hoffenheim).

Auch Gregoritsch im WM-Kader von Österreich-Coach Rangnick

Für das Mittelfeld nominierte Rangnick die Bundesliga-Legionäre Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager (alle RB Leipzig), Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka (beide Borussia Dortmund), Konrad Laimer (Bayern München), Romano Schmid (Werder Bremen) und Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg).

David Alaba (l.) und Marko Arnautovic fahren mit Österreich zur WM. imago/GEPA pictures David Alaba (l.) und Marko Arnautovic fahren mit Österreich zur WM.

Auch Paul Wanner, der auch für die DFB-Auswahl hätte spielen können, ist dabei. Im Sturm setzt Rangnick neben Ex-Werder-Profi Marko Arnautovic unter anderem auf den Augsburger Michael Gregoritsch, der von 2015 bis 2017 für den HSV auflief.

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„Wenn alle gesund bleiben, dann sind wir sehr zufrieden und dann traue ich uns einiges zu mit diesem Kader. Wir wollen weiter kommen, als bei der EURO. Das bedeutet, dass wir in der Gruppe weiterkommen wollen und dann auch zumindest das erste Playoff-Spiel überstehen“, sagte Rangnick. Österreich trifft in der Gruppe J auf Außenseiter Jordanien, Titelverteidiger Argentinien und Algerien. (sid/sg)