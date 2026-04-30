„Ganz anders als damals“: Warum Terodde Schalke in der Bundesliga sieht

Ex-Profi Simon Terodde sieht den Fußball-Zweitligisten Schalke 04 aktuell deutlich gefestigter als beim letzten Aufstieg in die Bundesliga vor drei Jahren. Der Sky-Experte nannte in einer Presserunde konkret die „funktionierende Achse“, „Top-Trainer Miron Muslic“ und „Sensationstransfer Edin Dzeko“ als Gründe.

Der Rekordtorschütze der 2. Bundesliga ist der Meinung, dass sich die Achse aus Loris Karius, „dem besten Torwart der Liga“, sowie Hasan Kurucay, Timo Becker, Nikola Katic, Kenan Karaman, Ron Schallenberg und Soufiane El-Faouzi den Aufstieg durch „konstante Leistungen über die ganze Saison hinweg“ verdient habe: „Wir hatten beim Aufstieg vor drei Jahren eine 1:4-Niederlage in Regensburg dabei. Das würde dieser Mannschaft so nicht passieren.“

Ein Grund dafür sei Trainer Miron Muslic, den er vor der Saison „nicht auf dem Zettel hatte“. Die Verpflichtung des 43-Jährigen bezeichnete er als „mutige Entscheidung, zum genau richtigen Zeitpunkt“. Der Coach sei eine „wichtige Personalie“ für den gesamten Verein und habe dem Ruhrpottklub „neues Leben eingehaucht, nachdem zuvor keine Identität mehr vorhanden war.“

Terrodde selbst gelang 2022 der Aufstieg mit Schalke, wobei er sich die Torjägerkanone sichern konnte. imago/Jan Huebner Terrodde selbst gelang 2022 der Aufstieg mit Schalke, wobei er sich die Torjägerkanone sichern konnte.

Schalke mit „Sensationstransfer“ Dzeko

Edin Dzeko, der im Winter von der AC Florenz zu Schalke gewechselt war, bezeichnete Terodde als „Sensationstransfer“. Der bosnische Nationalstürmer hätte nach dem bevorstehenden Aufstieg und der Weltmeisterschaft im Sommer zwar „den perfekten Zeitpunkt die Karriere zu beenden“, würde Schalke in der Bundesliga aber mindestens „weiterhelfen“.

„Ich sehe immer noch das Feuer in seinen Augen“, sagte Terodde über den 40-Jährigen. „Ich bin mir sicher, dass Schalke erkannt hat, wie wichtig eine funktionierende Achse ist. Trotzdem braucht man am Ende jemanden wie Dzeko, der Tore schießt.“

Terodde empfiehlt Schalke Neuverpflichtungen

Dennoch seien Neuverpflichtungen „wichtig und werden auch kommen“, um die Bundesliga in der kommenden Saison halten zu können. Er ist dennoch davon überzeugt, dass sein Ex-Klub „keinen großen Umbruch vollziehen wird.“

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Schalke 04 war im Sommer 2022 aus der 2. Liga in die Bundesliga zurückgekehrt, stieg jedoch nach nur einer Saison wieder ab. Am Samstag (20.30 Uhr/Sky) hat Spitzenreiter Schalke die Chance, mit einem Sieg gegen die abstiegsbedrohte Fortuna Düsseldorf die Rückkehr in die Bundesliga perfekt zu machen. (sid/dj)