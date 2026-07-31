Galatasaray reagiert auf Musiala-Gerüchte und wittert eine Verschwörung

Der türkische Rekordmeister Galatasaray hat Spekulationen über einen Wechsel von Jamal Musiala nach Istanbul klar zurückgewiesen. Der Bayern-Star steht weiterhin langfristig beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag.

Der türkische Fußball-Rekordmeister Galatasaray hat die anhaltenden Spekulationen um eine mögliche Verpflichtung von Nationalspieler Jamal Musiala entschieden zurückgewiesen. „Die Behauptungen, der Profifußballer Jamal Musiala würde zu Galatasaray wechseln, sind unwahr“, hieß es in einer Stellungnahme des Klubs aus Istanbul am Freitag: „Dass diese nachweislich unwahren Behauptungen hartnäckig aufrechterhalten werden, ist ein Versuch, die öffentliche Meinung zu täuschen und die Transferbemühungen unseres Vereins zu diskreditieren.“

Musiala ist bis 2030 an den FC Bayern gebunden. Die Münchner hatten ihm zuletzt mehrmals öffentlich versichert, ihn auf seinem Weg zurück zu alter Stärke nach der schweren Verletzung vor einem Jahr unterstützen zu wollen. Musiala habe „ein bisschen die Leichtigkeit verloren, es fehlen die magischen Momente. Aber das wird kommen, da sind wir zu 100 Prozent sicher“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

Galatasaray spricht von gezielten Gerüchten

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Galatasaray, der Klub von Ilkay Gündogan und Leroy Sané, sprach von „gezielt“ gestreuten Gerüchten. „Es ist bemerkenswert, dass die Personen und Medien, die diese Spekulationen verbreiten, bereits in der vergangenen Saison mit ähnlichen, unwahren Behauptungen an die Öffentlichkeit getreten sind“, hieß es weiter.

An die Fans gerichtet erklärte der Klub, diese mögen „sich ausschließlich auf die offiziellen Erklärungen unseres Vereins“ stützen und derlei Gerüchten „keine Beachtung“ schenken. (sid/ggg)