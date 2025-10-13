Fußballzwerg Färöer träumt nach Sieg gegen Tschechien weiter von der WM

Die Färöer dürfen weiter von ihrer ersten WM-Teilnahme träumen. Die Nummer 136 der FIFA-Weltrangliste mit knapp 55.000 Einwohnern besiegte in der WM-Qualifikation völlig überraschend Tschechien mit 2:1 (0:0) und feierte damit den dritten Sieg in Serie – für das Wunder muss aber noch einiges passieren.

Hanus Sörensen (67.) und Martin Agnarsson (81.) sorgten in Torshavn für die Riesenüberraschung. Für den haushohen Favoriten hatte Ex-HSV-Profi Adam Karabec zwischenzeitlich ausgeglichen (78.). Die Färöer verkürzten den Abstand auf Tschechien in der Tabelle der Gruppe L auf einen Punkt.

WM-Dritter Kroatien kurz vor Gruppensieg

Spitzenreiter Kroatien tat sich gegen den noch punktlosen Außenseiter Gibraltar derweil lange schwer, gewann aber letztlich hochverdient 3:0 (1:0) und liegt nun drei Punkte vor Tschechien. Toni Fruk (30.), Luka Sucic (78.) und Martin Erlic (90.+6) erzielten die Treffer, Lovro Majer vom VfL Wolfsburg verschoss einen Elfmeter (57.). Der WM-Dritte hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand, ein Punkt aus den letzten zwei Spielen reicht für den Gruppensieg.

Um den begehrten Platz zwei noch zu ergattern, müssten die Färöer im abschließenden Spiel in Kroatien am 14. November mindestens ein Unentschieden holen und hoffen, dass die Tschechen gegen Gibraltar patzen. Erst dann würden die Färöer in den Play-offs um die erste Teilnahme an einem großen Turnier spielen. (sid/fw)