Sein erstes Tor war der Siegtreffer: Milan feiert „Fußballgott“ Füllkrug

Nationalspieler Niclas Füllkrug hat der AC Mailand mit seinem Premieren-Treffer einen Heimsieg gegen US Lecce beschert. Der in der 72. Minute eingewechselte Angreifer erzielte nur vier Minuten später den Siegtreffer zum 1:0-Erfolg seines neuen Klubs in der italienischen Serie A. Als Tabellenzweiter bleibt Milan dem Spitzenreiter und Stadtrivalen Inter Mailand auf den Fersen.

„Der Fußballgott ist angekommen“, schrieb die AC Mailand bei der Plattform X, wobei das Wort „Fußballgott“ auf Deutsch geschrieben war.

Füllkrug trifft für Milan gegen Lecce

Dabei hatte der Füllkrug-Einsatz nach einem Zehbruch auf der Kippe gestanden. Manche italienische Medien hatten von einer Ausfalldauer von mehreren Wochen geschrieben. Der 32-Jährige hatte sich die Verletzung im Spiel am 11. Januar gegen die AC Florenz zugezogen. Er wurde von West Ham United nach Mailand bis zum Ende dieser Saison ausgeliehen.

Beim Klub aus der Premier League war Füllkrug im Oktober und November mehrere Spiele wegen eines Muskelbündelrisses ausgefallen und hatte zuletzt nicht mal mehr im Kader gestanden. Mit seinem Engagement in Mailand will sich Füllkrug auch für die WM im Sommer in den USA, in Kanada und Mexiko empfehlen. Bei seinen bisherigen drei Einsätzen für Milan erzielte der Mittelstürmer noch keinen Treffer.

Nun die Premiere. Füllkrug sagte nach dem Spiel: „Ich bin sehr dankbar, hier zu sein. In diesem Stadion zu treffen, ist wunderbar. Ich bin einfach glücklich.“

Füllkrug bestohlen: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Privat gab es für Füllkrug einen Schreck-Moment. Er wurde an seinem neuen Wohnort in Mailand bestohlen. Aus dem Hotelzimmer, in dem er gegenwärtig noch wohnt, entwendeten Diebe nach Angaben der italienischen Polizei Uhren und Schmuck im Wert von etwa 500.000 Euro.

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet unter Berufung auf die Polizei, dass es den unbekannten Tätern gelungen sei, in Füllkrugs Abwesenheit den Safe aufzubrechen. Ermittler sichten nun Überwachungskameras aus dem Hotel und der Nachbarschaft. (dpa/hmg)