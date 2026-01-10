Fußballer unter den Opfern der Brand-Katastrophe: Schweizer Verband trauert

Rund eine Woche nach der Brandkatastrophe in einer Bar im Skiort Crans-Montana gedenkt auch der Schweizer Fußball der Toten. „Mit großer Trauer nehmen wir zur Kenntnis, dass bei diesem tragischen Ereignis auch neun junge Schweizer Fußballspieler aus drei regionalen Westschweizer Vereinen ihr Leben verloren haben“, teilte der Schweizerische Fußballverband (SFV) am nationalen Trauertag mit. Mehrere weitere junge Spieler seien verletzt worden.

Der Schweizer Fußball trauere „gemeinsam. Die verstorbenen Spieler waren Teil ihrer Vereine, Teil von Mannschaften und Freundeskreisen – und Teil einer Gemeinschaft, die von Leidenschaft, Zusammenhalt und gemeinsamen Träumen lebt“, schrieb der Verband in der Mitteilung weiter: „Mit ihrem Tod hinterlassen sie eine Lücke, die weit über den Sport hinausgeht. Sie fehlen als Mitspieler, als Freunde, als Vereinsmitglieder und als junge Menschen mit Zukunft.“

SFV: „Sie fehlen als junge Menschen mit Zukunft“

Das Feuer war in der Silvesternacht in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana ausgebrochen, als dort zahlreiche junge Menschen ins neue Jahr feierten. 40 Menschen kamen ums Leben, darunter viele Jugendliche. Das jüngste Todesopfer war erst 14 Jahre alt. 116 weitere Menschen wurden verletzt, viele von ihnen erlitten schwere Verbrennungen.

Im ganzen Land sollten am Freitag um 14.00 Uhr die Kirchenglocken läuten, gleichzeitig war eine Schweigeminute geplant.