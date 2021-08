Fußball-Zwerg schreibt Geschichte: Nordmazedonien qualifiziert sich erstmals für die EM

Fußball-Zwerg Nordmazedonien hat Fußball-Geschichte geschrieben und sich erstmals für die Europameisterschaft qualifiziert. Im Play-off-Finale setzte sich die Nummer 65 der Weltrangliste in Tiflis mit 1:0 (0:0) gegen Georgien durch.

Altstar Goran Pandev (37) vom italienischen Erstligisten FC Genua erzielte das Siegtor (56.), das den „Roten Löwen“ erstmals die Teilnahme an einem großen Turnier sicherte. Nordmazedonien wird bei der EM 2021 (11. Juni bis 11. Juli 2021) in der Gruppe C gegen die Niederlande, Ukraine und Österreich spielen.

EM 2021: Nordmazedonien nach Play-off-Sieg erstmals dabei

Erst vor knapp einem Monat waren beide Teams in der C-Liga der Nations League aufeinandergetroffen und hatten sich im zweiten Duell zum zweiten Mal 1:1 getrennt. Im Halbfinale der Play-offs hatte sich Georgien mit 1:0 gegen Belarus und Nordmazedonien mit 2:1 gegen den Kosovo durchgesetzt. (sid/mp)