Luka Modrid unterhält sich mit Rafael Leao.

Luka Modric (r.) spielt aktuell bei der AC Milan an der Seite von Rafael Leao. Foto: imago/Gribaudi/ImagePhoto

Fußball-Weltstar fliegt zum Nationalteam mit Billig-Airline – die reagiert sofort

Um in Ruhe zu reisen, entscheidet sich mancher Fußballprofi für den Privatjet – Luka Modric aber flog mit Ryanair zum WM-Qualifikationsspiel seiner Kroaten nach Zagreb. Der 40 Jahre alte Rekordnationalspieler, der in Italien bei der AC Mailand spielt, nutzte die Billig-Airline für den Flug von Bergamo in die kroatische Hauptstadt.

Ebenfalls an Bord war Mario Pasalic von Atalanta Bergamo – und natürlich blieben die prominenten Reisegäste nicht unbemerkt. „Wenn Modric mit uns fliegen kann, kannst du das auch“, schrieb Ryanair auf der Plattform X. 

Der Post löste tausende Reaktionen aus, viele davon mit ironischem Unterton. In Zagreb traf der frühere Real-Madrid-Star Modric zudem Anhänger des Milan-Klubs Istra, die sich über ein gemeinsames Erinnerungsfoto freuten. (sid)

