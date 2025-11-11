Fußball-Nationalspieler verbreitet Sex-Video von Minderjährigen – Haft droht

Der norwegische Fußball-Nationalspieler Andreas Schjelderup von Benfica Lissabon hat das Teilen eines Video mit sexuellen Inhalten auch unter Beteiligung Minderjähriger in Sozialen Medien eingeräumt. Wie Norwegens Fußball-Verband am Montag mitteilte, wird sich der 21-Jährige bei einem entsprechenden Verfahren in Dänemark schuldig bekennen.

„Schjelderup hat einen sehr ernsthaften Fehler begangen, für den er strafrechtlich verantwortlich ist“, sagte Norwegens Verbands-Präsidentin Lisa Klaveness. Der Verband will zusätzlich zu zivilen Strafen keine weitere Sanktion verhängen.

Schjeldrup drohen zwei Jahre Haft

Es soll sich um einen 27 Sekunden langen Clip handeln, den der Stürmer vor zwei Jahren in seiner Zeit beim dänischen Erstligisten Nordsjaelland geteilt haben soll. Eine Anhörung in Dänemark ist für den 19. November angesetzt. Schjelderup drohen bis zu zwei Jahre Haft.

Schjeldrup entschuldigt sich für „dummen Fehler“

Schjelderup, der in der vergangenen Woche beim 0:1 Benficas gegen Bayer Leverkusen in der Champions League eingewechselt worden war, hatte bereits am Samstag in einem Instagram-Post um Entschuldigung gebeten. Er haben einen „dummen Fehler“ begangen.

„Ich habe ein kurzes Video erhalten und es ohne wirklich nachzudenken ein paar Sekunden später meinen Freunden weitergeleitet“, sagte Schjelderup: „Als die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass es illegales Material ist, habe ich es sofort gelöscht.“ (sid/fwe)