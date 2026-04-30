Fußball-Märchen in Spanien: Klub setzt 70-Jährigen Torwart ein

Angel Mateos Gonzales ist der Inbegriff von „Alter ist nur eine Zahl“. Der 70-Jährige wird am Sonntag für ein Spiel das Tor des spanischen Fünftligisten CD Colunga hüten. Medienberichten zufolge wird er damit zum ältesten Spieler, der je in Spanien in einer offiziellen Begegnung zum Einsatz gekommen ist.

„Wir haben es nicht mit einem Rekord, sondern mit Anerkennung zu tun. Mateos verkörpert genau das, wofür wir beim CD Colunga stehen: Leidenschaft, Beständigkeit, Respekt vor dem Fußball und eine Art, den Sport zu leben, die über das Alter hinausgeht“, schrieb der Verein aus Nordspanien in den sozialen Netzwerken und würdigte damit die Arbeit von Gonzales, der in der laufenden Saison den Torhütern des Klubs aushalf und sie mit Rat und Tat begleitete.

Gonzalez ursprünglich Karriereende mit 43

„Ich fühle mich immer noch beweglich“, sagte Gonzalez, der seine Karriere eigentlich mit 43 Jahren beendet hatte. Nach Stationen in Turon, Caudal und Santiago de Aller zog er einen Schlussstrich. Ob er die vollen 90 Minuten durchhalten würde, wisse er nicht, sagte Gonzales der Lokalzeitung Las Provincas – der Herausforderung gewachsen sei er aber allemal.

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Von großer sportlicher Bedeutung ist die Partie gegen Praviano für Colunga nicht. Der Klub liegt zwei Spieltage vor Saisonende auf Platz zehn von 18 Mannschaften in der fünften spanischen Liga Tercera Federación – weit entfernt von allen Abstiegssorgen und ohne Chancen auf den Aufstieg. (sid/dj)