Fußball-Influencerin macht Einbruch öffentlich und stellt Forderung an Diebe

Die Schweizer Fußballerin Alisha Lehmann berichtet in einem sozialen Netzwerk über einen Einbruch in ihr Haus. Wie sie darauf reagiert.

Der Schweizer Fußball- und Social-Media-Star Alisha Lehmann ist anscheinend Opfer eines Einbruchs geworden. In einer Story bei Instagram zeigt die 26-Jährige in einem kurzen Clip ein verwüstetes Zimmer, ohne auf Details einzugehen. Dazu schrieb sie: „Wenn mal wieder Leute mein Haus ausrauben, könnt Ihr dann bitte hinterher aufräumen, denn ich habe OCD.“ Die Abkürzung steht für Obsessive Compulsive Disorder, also eine Zwangsstörung.

Die 62-malige Nationalspielerin spielt seit 2024 in Italien und ist in diesem Jahr von Juventus Turin zum FC Como Women gewechselt. Allein auf Instagram hat die Stürmerin 16,2 Millionen Follower. (dpa/fwe)