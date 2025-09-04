Fußball-Fans nach Aussagen von Bundeskanzler Merz „fassungslos und wütend“

Der Dachverband der Fanhilfen hat deutliche Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz wegen dessen Aussagen zur Sicherheit in den Fußball-Stadien geübt. „Die Äußerungen von Bundeskanzler Merz machen uns fassungslos und wütend“, sagte Linda Röttig als Vorstandsmitglied des Dachverbandes in einer Stellungnahme: „Er stellt ohne jegliche Sachkenntnis Fans pauschal ins Abseits und zeichnet ein Bild der Sicherheitslage beim Fußball, welches mit der Realität nicht übereinstimmt.“

Sie nehme die Aussagen des Bundeskanzlers als „populistische Parolen“ wahr und werde diese im Rahmen des am kommenden Wochenende stattfindenden jährlichen Treffens von Fanhilfen aus ganz Deutschland auch thematisieren.

Merz will Fans „einigermaßen unter Kontrolle haben“

Merz hatte am Dienstagabend auf einer Veranstaltung der Deutschen Fußball Liga (DFL) über die Sicherheitslage in deutschen Stadien gesprochen und dabei eine negative Entwicklung von Seiten der Anhänger angeprangert.

„Auch die Fanszene wird nicht einfacher, aber auch diese Szene ist Ausdruck der gesellschaftspolitischen Entwicklung – sogar der parteipolitischen Entwicklung –, die wir in Deutschland sehen“, sagte der CDU-Politiker: „Wir müssen ein gemeinsames gesellschaftspolitisches Interesse daran haben, dass die Stadien sicher sind, dass wir das, was dort von den Fans kommt, einigermaßen unter Kontrolle halten.“ (sid/sd)