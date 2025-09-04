mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Bundeskanzler Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz

Fan-Vertreter bezeichnen die Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz zu vermeintlicher Gewalt in Fußballstadien als „Populismus“. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr

Fußball-Fans nach Aussagen von Bundeskanzler Merz „fassungslos und wütend“

kommentar icon
arrow down

Der Dachverband der Fanhilfen hat deutliche Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz wegen dessen Aussagen zur Sicherheit in den Fußball-Stadien geübt. „Die Äußerungen von Bundeskanzler Merz machen uns fassungslos und wütend“, sagte Linda Röttig als Vorstandsmitglied des Dachverbandes in einer Stellungnahme: „Er stellt ohne jegliche Sachkenntnis Fans pauschal ins Abseits und zeichnet ein Bild der Sicherheitslage beim Fußball, welches mit der Realität nicht übereinstimmt.

Sie nehme die Aussagen des Bundeskanzlers als „populistische Parolen“ wahr und werde diese im Rahmen des am kommenden Wochenende stattfindenden jährlichen Treffens von Fanhilfen aus ganz Deutschland auch thematisieren.

Merz will Fans „einigermaßen unter Kontrolle haben“

Merz hatte am Dienstagabend auf einer Veranstaltung der Deutschen Fußball Liga (DFL) über die Sicherheitslage in deutschen Stadien gesprochen und dabei eine negative Entwicklung von Seiten der Anhänger angeprangert.

Das könnte Sie auch interessieren: Fanhilfen beklagen harte Polizeieinsätze beim Fußball – Gewerkschaft reagiert

„Auch die Fanszene wird nicht einfacher, aber auch diese Szene ist Ausdruck der gesellschaftspolitischen Entwicklung – sogar der parteipolitischen Entwicklung –, die wir in Deutschland sehen“, sagte der CDU-Politiker: „Wir müssen ein gemeinsames gesellschaftspolitisches Interesse daran haben, dass die Stadien sicher sind, dass wir das, was dort von den Fans kommt, einigermaßen unter Kontrolle halten.“ (sid/sd)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test