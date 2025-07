Für zehn Millionen Euro! Werder Bremen schnappt sich Juve-Star

Werder Bremen steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor der Verpflichtung des belgischen U21-Nationalspielers Samuel Mbangula von Juventus Turin.

Der 21 Jahre alte Linksaußen soll schon am Dienstag zum Medizincheck an der Weser eintreffen. Heftig: Laut „Deichstube“ zahlen die Bremer zehn Millionen Euro Ablöse, plus möglicher Boni!

Juves Samuel Mbangula vor Wechsel nach Bremen

Für Juventus kam Mbangula (Marktwert laut transfermarkt.de: 14 Millionen Euro) in der vergangenen Saison in 23 Partien der Serie A und sieben Champions-League-Spielen zum Einsatz. Dabei gelangen dem Flügelspieler vier Treffer und vier Torvorbereitungen.

Auf dem Absprung bei Werder scheint dagegen Dawid Kownacki zu stehen. Der 28 Jahre alte Stürmer soll schon zu Vertragsgesprächen beim Zweitligisten Hertha BSC sein. (dpa/luz)