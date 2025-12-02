Für seine WM-Chance: Wechselt Füllkrug im Winter zu diesem Topklub?

Der italienische Tabellenführer AC Mailand zeigt offenbar Interesse an Nationalspieler Niclas Füllkrug.

Wie „Corriere dello Sport“ berichtet, gilt der Mittelstürmer von West Ham United als Wunschkandidat von Trainer Massimiliano Allegri, der im Winter auf dem Transfermarkt nach Verstärkung suchen will.

Bereits im Sommer 2024 hatte Milan Kontakt zu Füllkrug aufgenommen, der damals noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand, sich aber für den Wechsel in die Premier League entschied.

Füllkrug scheint offen für Wechsel nach Italien

Aktuell erlebt der 32-Jährige bei West Ham keine erfolgreiche Phase, er soll nun offen für einen Transfer nach Italien im Januar sein. Sein Berater Thorsten Wirth hatte kürzlich gesagt: „Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden.“ Es könne „Sinn machen, dass man da was verändert“.

Um bei der WM im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada für den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann infrage zu kommen, benötigt Füllkrug dringend viel Spielpraxis. Sein aktueller Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 10 Millionen Euro, sein Vertrag in London läuft noch bis 2018.

Für Milan läuft es sportlich gerade gut. Nach 14 Spieltagen führt der Topklub aus der Lombardei mit 28 Punkten die Serie-A-Tabelle an – punktgleich mit Meister SSC Neapel. West Ham hingegen spielt in der Premier League als Tabellen-17. gegen den Abstieg. (sid/hmg)