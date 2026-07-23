Wie hat der DFB Jürgen Klopp von RB Leipzig losgeeist? Eine millionenschwere Ablöse ist es nicht, dafür aber offenbar eine großzügige Spende im siebenstelligen Bereich.

Der DFB löst seinen Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp angeblich gegen eine Zahlung von einer Million Euro bei dessen Arbeitgeber Red Bull ab. Die Zahlung soll als Spende an die Konzern-Stiftung „Wings for Life“ fließen. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Der DFB wollte den Vorgang auf Anfrage nicht kommentieren.

Klopp (59) hatte beim Brause-Giganten als „Head of Global Soccer“ noch einen Vertrag bis 2029. Er soll am Freitag in der Frankfurter DFB-Zentrale als Nachfolger von Julian Nagelsmann präsentiert werden, der nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale zurückgetreten war. Klopp erhält einen Vertrag bis zur WM 2030.

Klopp arbeitet an seinem DFB-Team

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Als Assistenten sollen ihm laut Medien seine langjährigen Weggefährten Peter Krawietz und Pepijn Lijnders sowie der frühere Nationalspieler Sven Bender dienen.

Außerdem spricht der DFB weiter mit Weltmeister Per Mertesacker über die Nachfolge des zum Jahresende als Geschäftsführer Sport ausscheidenden Andreas Rettig. Sportdirektor Rudi Völler und Nachwuchschef Hannes Wolf komplettieren das Gespann, das für den Neuaufbau nach dem dritten WM-Debakel in Serie sorgen soll. (sid/mkw)