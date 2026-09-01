Außenseiter hält die Niederlage vor Rekordkulisse in Grenzen. Nach dem 0:5 sagt der Präsident: „Das Spiel wird immer in unseren Herzen bleiben.“

„Das war ein magischer Abend, den ich erst mal verarbeiten muss“, sagte HEBC-Angreifer Tjorven Köhler nach dem 0:5 der Eimsbütteler gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal. Köhler hätte dem Star-Ensemble des BVB fast ein Tor eingeschenkt – aber auch wenn es einen Pechvogel gab, überwogen beim Außenseiter Freude und Stolz über die starke Leistung.

Es waren nur wenige Sekunden, aber es waren Sekunden, die zu einem Albtraum für den Favoriten hätten werden können. Mitte der ersten Hälfte packte HEBC-Torwart Jannik Schoon gegen Dortmunds Nationalspieler Felix Nmecha eine Riesenparade aus und nutzte den folgenden Eckball, um einen Konter einzuleiten: Nach einem Steilpass von Julius Stegemann sprintete Eimsbüttels Solo-Stürmer Köhler (Höchstgeschwindigkeit 33,7 km/h) im Zweikampf mit Filippo Mane aufs Dortmunder Tor.

Tjorven Köhler hat die Chance zum Sensations-Tor

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BVB-Keeper Alexander Meyer verhinderte mit einer Fußabwehr das 1:0 für den krassen Außenseiter nach 26 Minuten – das allerdings auch nicht gezählt hätte, weil Köhler sich zuvor gegen Mane etwas zu handfest durchgesetzt hatte. „Der Kontakt war nicht perfekt, sonst hätte ich sofort geschossen“, beschrieb Köhler die Szene. Es waren diese Spektakel-Sekunden in einem aufbrausenden Volksparkstadion mit 45.917 Zuschauer:innen, die sich der Hamburger Oberligist gegen den Champions-League-Teilnehmer mehr als redlich verdient hatte.

Mit vereinten Kräften stemmten sie sich gegen die schwarz-gelbe Übermacht und durften letztlich über eine halbe Stunde von einer Sensation träumen – wobei das Schwelgen in Träumen angesichts der kräftezehrenden Abwehrarbeit gegen die Dortmunder durchaus anstrengend bis unmöglich war. „Was wäre das Leben ohne Träume?“, hatten HEBC-Fans auf ein Transparent geschrieben und dazu das Bild eines HEBC-Spielers entrollt, der den DFB-Pokal in den Händen hält.

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„Nach 20 Minuten musste ich schon ein bisschen pumpen“

Stegemann stoppte Fábio Silva vor einem Abschluss (5.). Kapitän Janek Wrede klärte mehrfach per Kopf (15., 18.). Schoon faustete einige Dortmunder Ecken weg, Christopher Grünewald entschärfte eine Flanke von Julian Ryerson (21.) … die Eimsbütteler Defensive hatte genug zu tun, hielt dem Dauerdruck aber stand. „Als Stürmer bist du in so einem Spiel der erste Verteidiger“, schilderte Köhler die Abwehr-Anstrengungen: „Man war die ganze Zeit an der Grenze, nach 20 Minuten musste ich schon ein bisschen pumpen.“

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Dann nahm ausgerechnet sein Kapitän dem Gegner das Toreschießen ab. Als Ryerson bei seinem Lauf durch den HEBC-Strafraum nicht gestoppt wurde, hielt Wrede seinen Fuß in den Schuss des Dortmunders und fälschte ihn so unhaltbar für Schoon ab – der Favorit führte durch ein Eigentor (33.). Wrede wurde damit unfreiwillig zum Nachfolger des St. Paulianers Adam Dzwigala, der in der vorigen Saison beim Stadtderby das erste Pflichtspieltor im Volksparkstadion erzielt hatte. „Jedes Spiel braucht einen Dosenöffner“, nahm Wrede sein Missgeschick nach Abpfiff mit Humor, um dann zu analysieren: „Dass wir bis dahin das 0:0 gehalten haben, war ganz harte Arbeit und viel Disziplin. Es ging darum, nicht unbedingt in die Zweikämpfe zu gehen, sondern möglichst viele Beine zwischen Tor und Ball zu bekommen.“

BVB-Fans protestieren gegen Ansetzung des Pokalspiels

Mit dem unglücklichen 0:1 wurden die Füße und auch die Köpfe der Außenseiter schwerer. „Irgendwann wurde es ein wenig zu doll, alles bekommst du nicht wegverteidigt“, erklärte Wrede: „Dass die Spannung nach so einem Gegentor ein kleines bisschen nachlässt, ist ganz normal.“ Bis zur Pause legte der BVB drei ordentliche Treffer nach und behielt schließlich routinemäßig mit 5:0 die Oberhand, während seine Fans in der zweiten Hälfte mit Transparenten und Sprechchören gegen die Ansetzung des Erstrunden-Pokalspiels an einem Wochentag protestierten.

Auch wenn der HEBC nicht ganz so nah dran war, die Dortmunder als vierten Hamburger Verein nach Concordia (1952), HSV (1971) und St. Pauli (2022) aus dem DFB-Pokal zu kegeln – für die Spieler war es ein atemberaubendes (und vermutlich einzigartiges) Erlebnis. Nie zuvor haben Oberliga-Kicker vor einem größeren Publikum DFB-Pokal gespielt. Einem Publikum, das sie durch die letzten Minuten mit rhythmischem Klatschen begleitete und nach dem Schlusspfiff zu Recht feierte.

HEBC - Borussia Dortmund 0:5 (0:4) HEBC: Schoon (46. Ahmann) - Grünewald, Stegemann, Wrede, von Zitzewitz, Eggers - Schick (55. Magens), Oldag (55. Aug), Nawaz, Lemke (67. Wilhelm) - Köhler (67. Demirovic) Dortmund: Meyer – Mane, Anton (67. Reggiani), Svensson (58. Prates) – Ryerson (46. Beier), Veerman, Nmecha (46. Chukwuemeka), Albert – Inacio (77. Karetsas), Sabitzer – Silva Tore: 0:1 Wrede (34., Eigentor), 0:2 Svensson (36.), 0:3 Inacio (41.), 0:4 Inacio (45.+1), 0:5 Silva (59.)

Auch Dortmund zollte den wackeren Eimsbüttelern Respekt. Die Mannschaft ging mit dem Außenseiter in die HEBC-Fankurve und posierte für ein gemeinsames Foto. „So etwas habe ich noch nie erlebt, das war ein Fußballfest“, sagte Köhler.

„Unfassbar, wie laut es wurde“

„Es war unfassbar, wie laut es wurde, wenn wir mal über die Mittellinie kamen“, staunte Wrede über die Stimmung. „Dieses Spiel wird immer in unseren Herzen und Gedanken bleiben“, fasste HEBC-Präsident Konstantin Zimmermann den Pokalabend zusammen.