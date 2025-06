„Für immer“: Cristiano Ronaldo (40) verkündet Klub-Entscheidung

Superstar Cristiano Ronaldo hat seinen Vertrag beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr bis 2027 verlängert. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Ronaldo steht seit 2023 beim Verein aus Riad unter Vertrag, sein Vertrag wäre ursprünglich am 30. Juni ausgelaufen. Sein großes Ziel: die 1000-Tore-Marke.

Nachdem es vor der Klub-WM noch Gerüchte über einen Wechsel des 40 Jahre alten Portugiesen gab, hatte sich die Vertragsverlängerung bei Al-Nassr zuletzt bereits angekündigt. Für Al-Nassr erzielte Ronaldo bisher 93 Tore in 105 Spielen und wurde in der vergangenen Saison mit 25 Treffern Torschützenkönig der Saudi Pro League. In der Abschlusstabelle landeten Ronaldo und Al-Nassr jedoch nur auf dem dritten Platz.

Ronaldo bleibt in Saudi-Arabien

Im Verkündungsvideo verkündete Ronaldo „Die Geschichte geht weiter“ und „Für immer Al-Nassr“. Durch die Vertragsverlängerung bis 2027 rückt für den fünfmaligen Ballon-D’Or-Gewinner eine Teilnahme an der WM 2026 und sogar der EM 2028 in realistische Nähe. Der Portugiese hat bereits mehrmals verkündet, dass sein letztes großes Ziel die 1000 Karriere-Tore wären. Aktuell hat er 936-mal in Pflichtspielen getroffen.

القصـة تستمـر مع قائد النصر التاريخي …#النصر_إلى_الابد ? pic.twitter.com/NAVRJTvLEn — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 26, 2025

Der portugiesische Nationalspieler, der zuletzt die Nations League gewann, steht bei Al-Nassr derzeit noch ohne Trainer da. Am Mittwoch hatte der Verein bekannt gegeben, dass der bisherige Coach Stefano Pioli sein Amt niederlegt. Der Italiener soll vor einem Engagement bei der AC Florenz stehen. (sid/vb)