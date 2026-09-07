Bei ihrem Einstand in England erzielte die ehemalige HSV-Spielerin Lisa Baum ein Tor. Mit einer emotionalen Botschaft widmet sie dieses ihrem verstorbenen Bruder.

Nach dem Traum-Einstand in der englischen Women's Super League hat das deutsche Top-Talent Lisa Baum ihr Premieren-Tor für Arsenal ihrem verstorbenen Bruder gewidmet.

„Dieses Tor ist für dich, Dennis“, schrieb die 19 Jahre alte Ex-HSV-Spielerin auf Instagram nach dem 1:0-Sieg bei Brighton & Hove Albion.

Dieses Tor ist für dich, Dennis. Lisa Baum

Ihr Bruder war 2022 im Alter von 17 Jahren bei einem Autounfall ins Leben gekommen. „Er war mein Alles. Ihn zu verlieren war das Schlimmste, was mir passiert ist. Geburtstage oder Weihnachten sind schwer für uns. Denn er ist noch sehr präsent bei uns. Ich habe ihn auf dem Handy als Hintergrundbild, damit ich mich jeden Tag an ihn erinnere – manchmal mit einem Lächeln, manchmal mit Trauer“, sagte Baum Anfang des Jahres der „Welt“.

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Während der Spiele trage sie ein Tape mit seinem Namen. Dazu habe sie seine Initialen auf ihren Schuhen.

Lisa Baum: HSV, RB Leipzig, jetzt Arsenal

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Baum war im Sommer für eine Ablösesumme von schätzungsweise 600.000 Euro nach England gewechselt. Damit gehört sie zu den teuersten deutschen Fußballerinnen.

Die in Tansania geborene Fußballerin spielte bis 2025 beim HSV in der 2. Bundesliga und wechselte dann nach Leipzig, wo sie in 25 Bundesliga-Partien sechs Tore erzielte.

Bei den Sachsen lief ihr Vertrag ursprünglich bis 2028. Beim DFB war sie für alle U-Auswahlteams im Einsatz, stand aber noch nicht im Kader von Bundestrainer Christian Wück. (dpa/mkw)