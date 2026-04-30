Für 92 Millionen Euro: Revolutionäres Projekt beim Hürzeler-Klub

Revolutionäre Idee in England: Brighton & Hove Albion, der Verein von Ex-St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler, will als erster Fußballklub in Europa seiner Frauenmannschaft ein eigenes Stadion bauen. Wie die „Seagulls“ am Dienstag mitteilten, soll das neue Stadion eine Mindestkapazität von 10.000 Plätzen haben, auf dem Bennett’s Field direkt neben dem Männer-Stadion entstehen und spätestens zum Start der Saison 2030/31 eröffnet werden – vorbehaltlich der Baugenehmigungen. Kosten soll es laut Medien bis zu 92 Millionen Euro.

„Das ist die Art von Fortschritt, von der wir jahrelang geträumt haben“, sagte Brightons Stürmerin Fran Kirby: „Der Gedanke, ein Stadion zu betreten, das speziell für uns entworfen wurde, wird revolutionär sein – er wird die Art und Weise verändern, wie sich Spielerinnen vorbereiten und Leistungen erbringen.“

Brightons Ziel ist „die Spitze des globalen Frauenfußballs“

Das neue Stadion, das über eine Fußgängerbrücke mit dem Amex-Stadion verbunden sein soll, werde neben dem CPKC Stadium von Kansas City Current und dem geplanten Stadion von Denver Summit (beide USA) „eines von nur drei Stadien dieser Art weltweit sein und den Verein an die Spitze des globalen Frauenfußballs katapultieren“, schrieb der Klub, bei dem Coach Hürzeler die Männer verantwortet, in seiner Mitteilung. Die Planungsarbeiten seien bereits „weit fortgeschritten“, Bilder auf der Homepage veranschaulichen dies.

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Das Stadion werde auf „die besonderen Bedürfnisse und die Kultur des Frauensports zugeschnitten sein“. Das Stadionerlebnis soll dafür „besonders familienfreundlich und für Erstbesucher gestaltet sein“ – etwa durch breitere Gänge, Gemeinschaftsräume und eine „Veranstaltungsatmosphäre, die auf Musik, Unterhaltung und Gemeinschaft ausgerichtet ist“.

Es soll ein „maßgeschneidertes Stadion“ entstehen

Die Aussicht auf „ein maßgeschneidertes Stadion, das exklusiv für Spielerinnen, Mitarbeiterinnen und Fans gebaut wird, ist unglaublich aufregend“, sagte Frauen-Geschäftsführerin Zoe Johnson: „Es wird die Fantasie aller Beteiligten im Frauenfußball beflügeln, nicht nur hier, sondern weltweit.“

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Brightons Frauen-Auswahl, die in der englischen Women’s Super League den sechsten Platz von zwölf Teams belegt, hat ihre Spiele bislang gelegentlich im Amex-Stadion ausgetragen. Die meisten Heimspiele finden im Broadfield Stadium von Crawley Town statt, das etwa 32 Kilometer entfernt liegt. (sid/tb)