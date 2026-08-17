Neben Joey Veerman soll auch Giannis Konstantelias die Dortmunder künftig verstärken. Doch um den Griechen gibt es Wirbel.

Doppel-Deal für 54 Millionen Euro! Borussia Dortmund hat nach dem abgehakten Transfer von Köln-Star Said El Mala Alternativen für die Offensive gefunden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge stehen die Dortmunder kurz vor der Verpflichtung des griechischen Mittelfeldspielers Giannis Konstantelias und des niederländischen Nationalspielers Joey Veerman.

Konstantelias kommt vom griechischen Erstligisten PAOK Saloniki. Für die Griechen stand er in seinen jungen Jahren bereits in 190 Spielen auf dem Platz. Dabei erzielte er 44 Tore und gab 26 Vorlagen. Für die griechische Nationalmannschaft bestritt Konstantelias bereits 18 Spiele. Laut Medienberichten zahlt der BVB eine Ablösesumme von rund 32 Millionen Euro für den 23-Jährigen.

Giannis Konstantelias vor Wechsel zum BVB

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Nach der Verpflichtung von Konstantinos Karetsas würden die Dortmunder mit Konstantelias den zweiten jungen griechischen Mittelfeldspieler in diesem Transfersommer verpflichten. Karetsas war Anfang August für kolportierte 30 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten KRC Genk nach Dortmund gewechselt.

Giannis Konstantelias von PAOK im Spiel gegen RSC Anderlecht. IMAGO / Isosport

Allerdings gab es Ärger in der Heimat: Kaum hatte Konstantelias die Zollkontrolle am Flughafen passiert, da streckte ihm ein unbekannter Mann ein Handy entgegen und verwickelte ihn offenbar in einen Videocall mit aufgebrachten Fans von PAOK Saloniki. Über eine Minute musste sich der Grieche angesichts des nahenden Abschieds von seinem Jugendklub rechtfertigen. Erst danach konnte er zum Medizincheck.

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PAOK-Ultras wollen Transfer zum BVB verhindern

„Hände weg von Konstantelias“, schrieb die PAOK-Ultra-Gruppe „Gate 4“ in den Sozialen Medien und forderte den Verbleib der Identifikationsfigur, „dem größten Fußballer, der seit Giorgos Koudas das Trikot unseres Vereins getragen hat“.

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Der wiederum versicherte im skurrilen Videocall am Sonntag zwar mehrmals, dass er PAOK liebe. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, betonte er auf Griechisch aber auch: "Das ist meine Entscheidung."

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Neben dem Griechen soll Dortmund außerdem vor der Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Joey Veerman stehen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der BVB mit dem Niederländer auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Demnach zahlt der deutsche Vizemeister via Ausstiegsklausel 22 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler.

Niederländischer Meister Veerman kommt nach Dortmund

Veerman kommt den Berichten zufolge per Ausstiegsklausel vom niederländischen Meister PSV Eindhoven. Für die Mannschaft aus Eindhoven erzielte der 27-Jährige in 198 Spielen 31 Tore und gab 67 Torvorlagen. Für die niederländische Nationalmannschaft stand Veerman bereits 16-mal auf dem Rasen, zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wurde der Mittelfeldspieler nicht nominiert.

Der deutsche Vizemeister hatte nach wochenlangem Hin und Her von einer Verpflichtung des Offensivspielers El Mala vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln abgesehen. Nach dem verpassten Transfers würde Borussia Dortmund die eingeplante Ablösesumme für den Kölner Offensivspieler damit in mehrere Transfers streuen. Für El Mala sollen die Dortmunder dem Vernehmen nach ein Paket von rund 50 Millionen Euro geboten haben. (dpa/sid/mkw)