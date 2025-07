Für 4,5 Millionen Euro: Stuttgart holt noch einen Teenie

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart baut weiterhin auf hoffnungsvolle Talente: Nach Noah Darvich vom FC Barcelona verpflichteten die Schwaben nun den ebenfalls 18 Jahre alten Lazar Jovanovic von Roter Stern Belgrad. Der Offensivspieler soll rund 4,5 Millionen Euro Ablöse kosten und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Jovanovic ist der dritte Zugang des VfB nach Darvich und Lorenz Assignon (24) von Stade Rennes.

Jovanovic, der zuletzt in der serbischen U21 sein Debüt gefeiert hatte, habe „in der vergangenen Saison als sehr junger Spieler schon zahlreiche Spiele in der ersten serbischen Liga bestritten und dabei gute Leistungen gezeigt. Wir trauen Lazar den Schritt zum VfB und in die Bundesliga zu“, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

VfB startet in die Vorbereitung auf die neue Saison

Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß startete am Montag mit Leistungstests in die Saison. Am Mittwochnachmittag ist das erste Training geplant. Die Nationalspieler Alexander Nübel, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav und Ermedin Demirovic steigen am Samstag ein. Der vom FC Bayern umworbene Jungstar Nick Woltemade hat nach seiner Teilnahme an der U21-EM noch bis zum Start des Trainingslagers am Tegernsee (ab 28. Juli) Urlaub. (sid/hen)