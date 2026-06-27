Granit Xhaka hat bei der WM schon sportlich und außerhalb des Platzes für Schlagzeilen gesorgt. Nun geht es weiter. Der Schweizer Kapitän steht nach einer erfolgreichen Liaison in der Bundesliga kurz vor einer Wiedervereinigung mit seinem Ex-Trainer.

Bei Bayer Leverkusen feierten Granit Xhaka und Xabi Alonso 2024 das Double – jetzt steht das Erfolgsduo beim FC Chelsea offenbar vor einer Wiedervereinigung. Der Schweizer Kapitän hat nach Sky-Informationen mit den „Blues“ eine mündliche Einigung über einen Wechsel erzielt. Chelsea soll bereits mit dem AFC Sunderland, Xhakas aktuellem Klub, Kontakt aufgenommen haben. Als Ablöse stehen bis zu 40 Millionen Euro im Raum. Der Vertrag von Xhaka bei Sunderland läuft noch bis 2028.

Englische Medien hatten bereits berichtet, dass der neue Chelsea-Coach Alonso seinen einstigen Bayer-Führungsspieler unbedingt verpflichten möchte. Xhaka war erst im vergangenen Sommer von Leverkusen nach Sunderland gewechselt. An der überraschenden Qualifikation des Premier-League-Aufsteigers für die Europa League hatte der 33-Jährige als Kapitän entscheidenden Anteil.

Aktuell ist Xhaka mit der Schweiz bei der WM in Nordamerika im Einsatz. Die Schweizer haben als Sieger der Gruppe B das Sechzehntelfinale erreicht, der Gegner am kommenden Freitag steht noch nicht fest. In der Gruppenphase hatte es um einige kritische Aussagen von Xhaka allerdings erhebliche Unruhe bei den Eidgenossen gegeben. (sid/mp)