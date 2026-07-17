Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat in der Defensive mit dem französischen Innenverteidiger Maxime Estève nachgelegt. Wie die Sachsen mitteilten, kommt der 24-Jährige von Premier-League-Absteiger FC Burnley, Estève unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2031. Laut Sky zahlt der Champions-League-Teilnehmer 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für die Dienste des Abwehrspielers, der in der vergangenen Saison auf der Insel absoluter Stammspieler war.

„Die Verpflichtung von Maxime ist ein sehr wichtiger Transfer für uns“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer: „Wir freuen uns auf einen Innenverteidiger, der trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung in Frankreich und England gesammelt und in Burnley eine beeindruckende Entwicklung genommen hat.“ Estève bringe dem Team „Größe, Athletik, einen starken linken Fuß, Mut im Spielaufbau und die Fähigkeit, aktiv nach vorn zu verteidigen.“ Dazu sei er „ein natürlicher Leader“.

Der Franzose wurde beim HSC Montpellier ausgebildet und feierte dort im August 2021 sein Profidebüt. Schnell entwickelte er sich in der Ligue 1 zum Stammspieler, sodass er kurz vor seinem 22. Geburtstag bereits nach England zum FC Burnley wechselte. „Ich komme nach Leipzig, um der Mannschaft direkt zu helfen, Verantwortung zu übernehmen und mit dem Team gemeinsam erfolgreich zu sein“, sagte Estève. Der Verein stehe „für intensiven, mutigen Fußball, für Entwicklung und für große Ambitionen“. Dies passe „sehr gut“ zu ihm. (sid/mkw)