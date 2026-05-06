Für 20 Millionen Euro: BVB macht ersten Sommer-Transfer klar

Der erste Transfer von Ole Book als Sportdirektor des Bundesligisten Borussia Dortmund steht offenbar vor dem Abschluss. Wie der „kicker“ und Sky berichten, soll sich der BVB mit Joane Gadou von Red Bull Salzburg einig sein.

Demnach habe sich der Verein mit dem 19 Jahre alten Innenverteidiger auf einen „Langzeitvertrag“ verständigt. Die Verhandlungen zwischen den Klubs befinden sich den Medienberichten zufolge auf der Zielgeraden.

Joane Gadou kommt von RB Salzburg nach Dortmund

Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro plus Boni in Höhe von bis zu sechs Millionen Euro. Auch Sebastian Kehl, Books Vorgänger beim BVB, soll im Frühjahr schon an Gadou interessiert gewesen sein.

Joane Gadou, derzeit noch bei RB Salzburg aktiv, wird zum BVB wechseln. IMAGO/Yigit Örme Joane Gadou, derzeit noch bei RB Salzburg aktiv, wird zum BVB wechseln.

Der 1,95 Meter große Gadou war 2024 aus der Jugend von Paris Saint-Germain nach Österreich gewechselt.

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Für Salzburg stand der französische Junioren-Nationalspieler in dieser Saison in 33 Pflichtspielen auf dem Feld, in der Europa League sammelte er internationale Erfahrung. (sid/vb)