Für 15 Millionen Euro: Stuttgart kauft Leihspieler – neuer Undav-Vertrag?

Der VfB Stuttgart kann über das Saisonende hinaus mit dem bislang ausgeliehenen Angreifer Bilal El Khannouss planen.

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bestätigte in der „Sport Bild“, dass die Kaufoption im Leihvertrag mit Leicester City inzwischen gegriffen habe. „Die Bedingungen sind mittlerweile alle erfüllt. Wir freuen uns, dass wir Bilal fest an den VfB gebunden haben“, sagte Wohlgemuth.

Nach Angaben der „Sport Bild“ kostet der Deal den VfB 15 Millionen Euro Ablöse, der Vertrag mit El Khannouss gilt jetzt bis 2030. Der 21 Jahre alte Nationalspieler Marokkos kommt in 19 Bundesliga-Spielen auf bislang drei Tore und drei Vorlagen, dazu kommen fünf Treffer in der Europa League.

Zudem blickt Stuttgart-Boss Wohlgemuth optimistisch auf die Vertragsgespräche mit Nationalstürmer Deniz Undav. „Ich bin zuversichtlich, dass es mit ihm über 2027 hinaus weitergeht“, sagte Wohlgemuth der Sport Bild: „Aus der Perspektive von Deniz ist der VfB sportlich und darüber hinaus wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Adresse.“

Stuttgart kauft El Khannouss und will Undav halten

Man wolle mit Undav weiterhin zusammenarbeiten und werde dafür mit vollem Einsatz spielen. „Natürlich ist es aber auch so, dass wir wirtschaftlich bestimmte Linien nicht überschreiten dürfen“, sagte Wohlgemuth.

Der Vertrag des Stuttgart-Angreifers, der mit derzeit 18 Treffern zweitbester Torjäger der Bundesliga ist, endet nach der Spielzeit 2026/27. Ohne eine Verlängerung ins letzte Vertragsjahr zu gehen und dann einen ablösefreien Abgang zu riskieren, sei „ganz sicher nicht unser Plan. Deswegen führen wir Gespräche“, sagte Wohlgemuth.

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Unklar ist die Zukunft von Torhüter Alexander Nübel, dessen Leihe von Rekordmeister Bayern München im Sommer endet. „Im Fußball würde ich gar nichts ausschließen“, sagte Wohlgemuth zu einer möglichen Fortsetzung der Zusammenarbeit: „Die Frage kommt aber zu früh. Das müssen wir abwarten, wir können die Rechnung hier nicht ohne den Wirt machen. Schließlich hat Alex einen langfristigen Vertrag in München.“ (dpa/dj)