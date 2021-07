Für 15 Millionen Euro: RB Leipzig verpflichtet deutschen Nationalspieler

RB Leipzig hat Nationalspieler Benjamin Henrichs fest verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, erhält der bislang von der AS Monaco ausgeliehene Defensivmann einen Vertrag bis 2025.

Nach seinem 15. Saisoneinsatz am vergangenen Samstag bei Werder Bremen (4:1) zog RB eine vereinbarte Kaufoption. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge bei 15 Millionen Euro liegen.

Medienberichten zufolge steht RB Leipzig kurz vor der festen Verpflichtung von Benjamin Henrichs. imago images/Picture Point LE Foto:

Nationalspieler Henrichs wechselt nach Leipzig

In Leipzig kam Henrichs, der im vergangenen Sommer zur Mannschaft gestoßen war, noch nicht richtig zum Zug. Zwischen Ende November und Ende Februar fiel der 24-Jährige lange wegen einer Knieverletzung aus. In zehn Bundesliga-Spielen für RB kommt er bis dato auf eine Vorlage, die ihm jüngst in Bremen gelungen war. Zudem lief er dreimal in der Champions League und zweimal im DFB-Pokal für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Dardai rügt Ascacibar nach Fehlverhalten

„Ich fühle mich wirklich sehr wohl hier und freue mich, dass ich jetzt mit RB Leipzig in die kommenden Jahre gehe“, sagte Henrichs: „Meine Verletzungen aus dieser Saison lasse ich komplett hinter mir. Jetzt will ich gemeinsam mit der Mannschaft wieder voll angreifen.“ RB-Sportdirektor Markus Krösche fügte an: „Er hatte in der aktuellen Saison etwas Pech mit seiner Verletzung, verfügt aber als deutscher Nationalspieler über eine hohe fußballerische Qualität, ist variabel einsetzbar und wird noch großen Einfluss auf unser Spiel nehmen.“ (dpa/pia)