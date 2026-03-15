Fünfte Gelbe Karte oder nicht? Kurioser DFB-Fauxpas bei HSV-Spiel

Die Regel ist klar: Auf die fünfte Gelbe Karte folgt in der Bundesliga ein Spiel Sperre. Das gilt bei den Männern ebenso wie bei den Frauen. Problematisch ist nur, wenn unklar ist, wann eine Verwarnung wirklich die fünfte ist – und wenn mehrere offizielle Stellen unterschiedlich gezählt haben. Vor genau diesem Problem steht der DFB nun bei Elena Mühlemann von HSV-Konkurrent Carl Zeiss Jena in der Frauen-Bundesliga.

Die 22-jährige Offensivspielerin sah bei der Partie gegen den HSV (1:1) die Gelbe Karte. Das war unstrittig, Mühlemann hatte in der 34. Minute einen Konter von Hamburgs Angreiferin Melanie Brunnthaler gestoppt. Unklar ist nur, die wievielte Verwarnung sie bei dieser Aktion kassierte. Schließlich gibt es mehrere offizielle Quellen, die unterschiedliche Auffassungen darüber haben.

Verwirrung um Elena Mühlemann von Carl Zeiss Jena

So führt der DFB Mühlemann in seiner offiziellen Datenbank seit der Partie mit fünf Gelben Karten. Demnach wäre die Schweizerin, wie es in Abschnitt B II, § 43, Absatz 1 der DFB-Spielordnung geregelt ist, im Nachholspiel am Mittwochabend gegen den VfL Wolfsburg gesperrt. Tatsächlich aber widerspricht Opta, der offizielle Datenpartner der Bundesliga, dieser Darstellung – und weist für Mühlemann nun drei Gelbe aus.

Schiedsrichterin Selina Menzel zeigt Elena Mühlemann (r.) die Gelbe Karte – nur die wievielte? IMAGO / Lobeca Schiedsrichterin Selina Menzel zeigt Elena Mühlemann (r.) die Gelbe Karte – nur die wievielte?

„Es gibt verschiedene Zahlen an verschiedenen Orten“, gestand Kommentator Martin Piller bei MagentaSport, während auch er von der dritten Gelben Karte sprach („Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es die dritte ist“) – der Sender hingegen Verwarnung Nummer fünf einblendete. Auch die Fachportale sind sich uneinig: „Soccerdonna“ zählt drei Karten für Mühlemann, der „Kicker“ wiederum fünf.

DFB muss nachrechnen: Sah Andersson die Gelbe Karte?

Kurios: Nach MOPO-Informationen handelt es sich tatsächlich um eine Spielerverwechslung. Im Hinspiel gegen den HSV im Oktober (ebenfalls 1:1) sowie beim Auswärtsspiel bei RB Leipzig (0:2/Anfang November) hatte jeweils Nike Andersson Gelb gesehen, in der Datenbank des DFB dagegen wurde beide Male Mühlemann eingetragen. Diese Darstellung haben offenbar auch andere Portale übernommen.

In der Frauen-Bundesliga ist das (noch) nicht so leicht nachzuvollziehen wie bei den Männern. Schließlich gibt es weder Re-Live-Aufzeichnungen der Spiele noch allzu viele Datenbanken oder Online-Liveticker. Beim Spiel in Leipzig waren zudem nur 853 Augenzeugen vor Ort gewesen. Gegenüber der MOPO bestätigte Carl Zeiss Jena am Sonntagabend, dass nach Infos des Vereins in beiden Fällen tatsächlich Mühlemann die wahre Übeltäterin gewesen sei – und damit wirklich bei fünf Gelben Karten stehe. Maßgeblich ist für den Klub ohnehin die Zählung des DFB. Und die besagt: fünf.

Gelbe Karten bei Herrmann statt Mühlemann gezählt

Eine mögliche Erklärung für die Verwechslung könnte sein, dass Andersson bei Jena erst seit der laufenden Saison unter diesem Namen aufläuft. In manchen Partien ist sie beim DFB und in anderen offiziellen Portalen allerdings noch unter ihrem Geburtsnamen Herrmann geführt. Das könnte erklären, weshalb die Gelbe Karte möglicherweise falsch zugeordnet worden ist. Kurz gesagt: Herrmann heißt jetzt Andersson und existiert nicht mehr in der Datenbank, also wird die ähnlich klingende Mühlemann zur Leidtragenden. Eine schlichte Verwechslung der Namen.

Verrückt an der Sache ist zudem: Andersson, offiziell bei vier Gelben Karten, stände theoretisch bereits bei sechs Verwarnungen. Gesperrt war sie bisher aber noch nicht, da sie in der DFB-Datenbank die Sperr-Grenze offiziell ja noch nicht erreicht hat. Im eigentlich gesperrten Spiel – einem 0:6 gegen den FC Bayern – stand sie 90 Minuten auf dem Feld und umging die (nach manchen offiziellen Quellen fällige) Sperre.

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Wer nun recht hat und wer nicht, ist unklar. Und ebenso, ob der DFB den Zähl-Fauxpas auflösen oder sogar korrigieren kann. Mühlemann jedenfalls wird selbst wohl am besten wissen, ob sie gegen den HSV zum dritten oder fünften Mal Gelb sah – und dann auf einen Einsatz am Mittwoch bestehen oder auch nicht. In jedem Fall wird der DFB hier noch einmal ganz genau nachrechnen müssen.