Fünf-Tore-Show dank Díaz! FC Bayern lässt Hoffenheim keine Chance

Der FC Bayern ist nach zwei Ausrutschern dank eines überragenden Luis Díaz und eines treffsicheren Harry Kane wieder in die (Titel-)Spur zurückgekehrt: Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann das Topspiel gegen die TSG Hoffenheim mit 5:1 (3:1) und hat durch den schwer erkämpften Sieg gegen die Mannschaft der Stunde weiterhin sechs Punkte Vorsprung vor Verfolger Borussia Dortmund. Der Kolumbianer Díaz war an allen fünf Treffern beteiligt.

Kane brachte die Bayern unter den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann per Foulelfmeter in Führung (20.). Hoffenheims Innenverteidiger Kevin Akpoguma hatte zuvor nach Foul am bärenstarken Díaz wegen einer Notbremse Rot gesehen. Für Kane war es bereits der 23. Ligatreffer. Andrej Kramaric glich nach einem schweren Patzer von Manuel Neuer aus (35.). Kane verwandelte jedoch auch seinen zweiten Strafstoß sicher (45.), erneut war Díaz gefoult worden. Der 29-Jährige war es dann auch, der mit drei Treffern (45.+2, 62., 89.) vor 75.000 Zuschauern für klare Verhältnisse sorgte.

Für Hoffenheim war es nach zuletzt fünf Siegen in Folge der erste Dämpfer des Jahres. Die Hoffnungen auf die Champions League leben bei der TSG trotzdem weiter, auch wenn in der Führungsetage seit Monaten Chaos herrscht. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker, der entmachtet werden soll, sprach direkt vor Anpfiff bei DAZN von einem „Kasperltheater“.

Bayern-Trainer Vincent Kompany konnte gegen die TSG aus dem Vollen schöpfen und wie erhofft auch die unter der Woche angeschlagenen Neuer und Kane einsetzen. Die Münchner, die zuletzt gegen Augsburg (1:2) und Hamburg (2:2) gepatzt hatten, waren von Beginn an um Wiedergutmachung bemüht. Schnell ergaben sich Chancen, die Bayern benötigten aber einen Strafstoß zur Führung. Akpoguma riss den enteilten Díaz um.

Es entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem sich Hoffenheim trotz Unterzahl nicht versteckte und klare Chancen hatte. Ozan Kabak köpfte völlig frei am Münchner Tor vorbei. Fisnik Asllani traf die Latte. Kramaric scheiterte an Neuer, ehe der 39-Jährige dem TSG-Angreifer mit einem kapitalen Fehlpass zum neunten Saisontor verhalf. Allerdings hätte es da schon 2:0 stehen müssen, denn Kane brachte das Kunststück fertig, das leere Tor zu verfehlen (27.).

Der Engländer machte seinen Fehlschuss aber wieder gut, zudem traf der pfiffige Díaz noch kurz vor dem Pausenpfiff. Lange hatte es nicht nach einer derart klaren Bayern-Führung ausgesehen, da die TSG auch in Unterzahl zu gefallen wusste.

Nach dem Wechsel blieben die Gäste erst einmal mutig. Asllani hatte den Anschluss auf dem Fuß, diesmal reagierte Neuer glänzend (57.). Doch Díaz sorgte schließlich für die Entscheidung. Zudem verhinderte Baumann mit starken Reflexen weitere Münchner Treffer. (mp/sid)