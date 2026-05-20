Füllkrug, Karl, El Mala, Undav: Wer im WM-Kader steht – und wer nicht

Einen Tag vor der offiziellen Nominierung des deutschen WM-Kaders sickern immer mehr Informationen durch. Wie die „Bild“und Sky berichten, steht Stürmer Niclas Füllkrug nicht im Aufgebot von Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer soll den 33-Jährigen, der seit Januar als Leihspieler von West Ham United bei der AC Mailand unter Vertrag steht, telefonisch informiert haben.

Als Spätberufener hatte Füllkrug erst kurz vor der WM 2022 im Alter von 29 Jahren im DFB-Team debütiert. Seitdem absolvierte der frühere Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund 24 Länderspiele und erzielte 14 Tore. Bei der Heim-EM 2024 gehörte der Angreifer zu den Fan-Lieblingen.

Doch Füllkrugs Karriere im Nationaltrikot stockt. Sein letztes Tor erzielte er beim 5:0 gegen Ungarn in der Nations League im September 2024. Die Qualifikation für die XXL-WM vom 11. Juni bis 19. Juli verpasste Füllkrug verletzungsbedingt.

Bericht: Füllkrug nicht im DFB-Kader für die WM

Noch im Februar hatte Füllkrug erklärt, dass er fest mit einem WM-Einsatz rechne. „Der Bundestrainer weiß, was er von mir erwarten kann“, sagte der 32-Jährige damals bei Sky. Er könne zwar noch nicht vorhersehen, wen Nagelsmann für den Saisonhöhepunkt nominieren werde. „Aber normalerweise fühle ich mich als fester Bestandteil der Mannschaft“, sagte der Angreifer.

Füllkrug war in der Winterpause von West Ham United nach Italien gewechselt, um nach eher enttäuschenden eineinhalb Jahren in England seine Chancen auf einen WM-Einsatz zu erhöhen. In 19 Einsätzen gelang ihm aber nur ein Treffer.

Karl, El Mala und Undav wohl dabei

Nach Informationen von Sky sind die Stuttgarter Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller dabei, wenn Nagelsmann am Donnerstag sein 26-köpfiges Aufgebot bekanntgibt. Der 18 Jahre alte Lennart Karl vom FC Bayern sowie Neuling Said El Mala vom 1. FC Köln sollen ebenfalls dabei sein. Die «Sport Bild» berichtet über eine Nominierung des Dortmunders Felix Nmecha.

Bis zur offiziellen Bekanntgabe des Kaders möchte Nagelsmann alle Kandidaten der vorläufigen 55er-Liste in einem persönlichen Gespräch informieren. Ein Gespräch mit Oliver Baumann, in dem der Torhüter über das Comeback von Manuel Neuer und seine Rolle als Nummer zwei informiert worden sein soll, habe laut Medienberichten ebenfalls schon stattgefunden haben.