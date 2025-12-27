Frustrierender Boxing Day für Woltemade und Newcastle

Newcastle United und Nick Woltemade haben am einzigen Spiel am traditionellen Boxing Day einen weiteren Rückschlag in der Premier League kassiert.

Durch das 0:1 bei Manchester United bleibt das Team der deutschen Nationalspieler Woltemade und Malick Thiaw vorerst noch auf Rang elf, kann aber in der Tabelle noch einige Plätze verlieren. Manchester United kletterte dagegen vorerst auf Platz fünf.

Patrick Dorgu brachte die Red Devils fulminant in Führung (24. Minute). Woltemade (wurde später ausgewechselt) klärte zuvor eine United-Ecke per Kopf, der Däne Dorgu traf mit einem Volleyschuss aus rund 15 Metern zum verdienten 1:0.

Boxing Day: Woltemade verliert mit Newcastle gegen Manchester United

Newcastle dominierte dagegen die komplette zweite Hälfte und kam zu zahlreichen guten Gelegenheiten. Lewis Hall hatte mit einem Lattenschuss die beste Chance zum Ausgleich (62.). Für Woltemade kam für die Schlussphase neues Offensiv-Personal. Doch der Dauerdruck der Mannschaft von Trainer Eddie Howe wurde nicht mit einem Treffer belohnt.

Die Premier League hatte aufgrund der Belastungen der englischen Teams durch die Europapokal-Wettbewerbe den sogenannten Boxing Day entzerrt. Auch die Vorgabe der FIFA, dass zwischen zwei Spielen einer Mannschaft mindestens 72 Stunden Pause liegen sollten, spielte bei der Terminierung eine Rolle.

In der Vergangenheit fanden traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag zahlreiche Liga-Spiele statt. In diesem Jahr war es nur eine Partie. Die restlichen Spiele des 18. Spieltages finden an diesem Samstag und am Sonntag statt. Die Liga kündigte allerdings an, 2026 wieder zu mehr Spielen am Boxing Day zurückzukehren. (dpa)