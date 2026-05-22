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Cristiano Ronaldo feiert die Meisterschaft mit Al-Nassr

Cristiano Ronaldo feiert die Meisterschaft mit Al-Nassr. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Freudentränen! Ronaldo (41) feiert ersten Titelgewinn seit 2020

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Cristiano Ronaldo hat seine erste Meisterschaft seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien gefeiert. Der portugiesische Superstar sicherte sich mit Al-Nassr durch ein 4:1 gegen Damac Club den ersehnten Titel.

Bei dem Erfolg am letzten Spieltag gelang dem 41-Jährigen ein Doppelpack, er vergoss danach Freudentränen. Seinen letzten großen Titel hatte er 2020 in Diensten von Juventus Turin gewonnen.

Seit seinem Wechsel in die Saudi Pro League Anfang 2023 sorgt Ronaldo regelmäßig für Schlagzeilen. In den vergangenen beiden Saisons wurde er mit 35 (2023/24) und 25 Toren (2024/25) Torschützenkönig – am Ende reichte es aber jeweils nur zur Vizemeisterschaft. Mit Real Madrid hat er in seiner Karriere insgesamt fünf Champions-League-Titel gewonnen.

Cristiano Ronaldo reist als Meister zur WM

Ronaldo gehört zum WM-Kader der Portugiesen für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) und geht damit in seine insgesamt sechste WM-Endrunde – Rekord.

Auch Lionel Messi steht vor seiner sechsten Teilnahme, Titelverteidiger Argentinien hat seinen Kader aber noch nicht bekannt gegeben. Ronaldo hat als einziger Spieler der Geschichte bereits bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen.

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