„Habe geweint“: Spaniens Rekordtorschützin gerührt von ihrer Rückkehr

Spaniens Fußballerin Jennifer Hermoso hat sich gerührt über ihre Rückkehr zur Nationalmannschaft gezeigt. „Ich muss zugeben, ich habe geweint”, sagte die 35-Jährige bei Radio Televisión Española.

Die Rekordtorschützin der Furia Roja (57 Tore in 123 Spielen) wurde nach einem Jahr Abstinenz von Nationaltrainerin Sonia Bermúdez für die Nations-League-Halbfinalspiele gegen Schweden am 24. und 28. Oktober nominiert.

Nach einem Jahr feiert Hermoso ihr Comeback

„Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und hingearbeitet. Jetzt wieder auf diesem Niveau mit dem Team spielen zu können, ist der verdiente Lohn”, freute sich Hermoso. Bermúdez’ Vorgängerin Montse Tomé, von der sich der spanische Verband nach dem verlorenen EM-Finale im August getrennt hatte, hatte Hermoso zuletzt nicht mehr berücksichtigt. Ihre letzte Partie verbuchte die Torjägerin bei einem Kurzeinsatz gegen Kanada im Oktober 2024.

Der weltweiten Öffentlichkeit wurde Hermoso im Zusammenhang mit dem Kuss-Eklat bei der WM 2023 unfreiwillig bekannt. Bei der Siegerehrung hatte der damalige spanische Verbandschef Luis Rubiales Hermoso mit den Händen am Kopf gepackt und auf den Mund geküsst. Dies wurde später als „sexueller Übergriff” gewertet und Rubiales unter anderem zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt. (sid/fwe)