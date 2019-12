Freiburger Debütant: Jogi Löw stellt jungen Kader für EM-Quali vor

Frankfurt -

Joachim Löw treibt den Umbruch in der Nationalmannschaft weiter voran: Mit Luca Waldschmidt (23) kommt der nächste Debütant zum Zug.



Gegen die Niederlande (6. September) und Nordirland (9. September) muss der Bundestrainer allerdings auch auf drei verletzte Spieler verzichten.

Joachim Löw benennt Kader für Holland und Nordirland



Leroy Sané, Julian Draxler und Thilo Kehrer fallen für die Quali-Spiele aus, dafür dürfen sich reichlich junge Spieler weiter in den Fokus spielen.

„Mit unserer jungen Mannschaft haben wir bewusst einen neuen Weg eingeschlagen, diesen werden wir konsequent weitergehen“, erklärt Joachim Löw seinen Kader. „Die Niederlande und auch Nordirland werden uns alles abverlangen. Ich erwarte zwei sehr emotionsgeladene und stimmungsvolle Spiele, in denen wir uns weiter stabilisieren und an den guten Start in die EM-Qualifikation anknüpfen wollen.“

Hier auch lesen: Champions League: Panzer vor dem Stadion von Roter Stern Belgrad!

Mit Siegen über die Niederlande (3:2), Weißrussland (2:0) und Estland (8:0) ist die DFB-Auswahl souverän gestartet.



Der Nationalmannschafts-Kader für die EM-Quali

Torhüter: Bernd Leno (FC Arsenal), Manuel Neuer (FC Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (FC Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Juventus Turin), Leon Goretzka (FC Bayern München), Serge Gnabry (FC Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Jonas Hector (1. FC Köln), Joshua Kimmich (FC Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Marco Reus (Borussia Dortmund)

Angriff: Timo Werner (RB Leipzig), Luca Waldschmidt (SC Freiburg) (jpg)