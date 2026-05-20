Freiburg-Fans irritiert: RTL unterläuft TV-Panne beim Europa-League-Finale

Das Europa-League-Finale zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa am Mittwochabend begann direkt mit einer TV-Panne. RTL überträgt das Spiel live im Free-TV und ging rund 45 Minuten vor Spielbeginn auf Sendung. Zum Start der Live-Übertragung jedoch blendete der Sender prompt das falsche Vereinslogo ein.

Mit einem großen Banner und der Aufschrift „FINALE“ begann RTL gegen 20.15 Uhr die Übertragung aus dem Beşiktaş Park in Istanbul. Statt Premier-League-Klub Aston Villa, gegen den der SC Freiburg eigentlich antritt, war darüber jedoch das Logo des SC Braga zu sehen. Der portugiesische Verein war im Halbfinale gegen die Freiburger ausgeschieden – auch diese Partie hatte RTL gezeigt.

RTL-Panne beim Europa-League-Finale des SC Freiburg

Fans in den sozialen Netzwerken scherzten prompt über den Sender und das falsche Logo. „Ich wusste gar nicht, dass Freiburg schon wieder gegen Braga spielt“, heißt es dort etwa. Nach dem Patzer zum Auftakt lief die weitere Übertragung bei RTL jedoch reibungslos weiter – und zwar ohne die Einblendung. Der Sender entfernte die falschen Logos einfach vom Bildschirmrand und zeigte seine Vorberichte ohne die Grafik.

Es war indes nicht das einzige kleine Hindernis vor dem Anpfiff. Wenige Stunden zuvor hatte die organisierte Fanszene des SC Freiburg in den sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass sie ihre geplante Choreographie zum Finale der Europa League anpassen muss. Die Fans äußerten dabei harsche Kritik an den Organisatoren und machten „behördliche Entscheidungen“ dafür verantwortlich.

„Die heutigen Rahmenbedingungen sind weit entfernt von unseren Vorstellungen einer bunten und lautstarken Fankultur“, kritisiert die Fanszene der Freiburger vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte. Die Behörden in der Türkei hätten „fadenscheinige Sicherheitsbedenken“ vor dem Finale geäußert, „die bei Chores der Heimszene nicht zu existieren scheinen“. Grund sind offenbar VIP-Plätze im Mittelrang, auf denen die Sicht durch die Choreografie eingeschränkt werde.

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Die Stimmung ließ sich der Anhang aus dem Breisgau nicht verderben. Mehr als 11.000 Fans sind aus Freiburg nach Istanbul gereist und feierten den ganzen Tag lang auf dem Bosporus. In der Heimat versammeln sich bei mehreren Public-Viewing-Events ebenfalls Zehntausende zum Europa-League-Abend.