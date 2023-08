WM-Showdown der DFB-Frauen gegen Südkorea: Neue Stürmerin in der Startelf!

Es geht um alles für Alexandra Popp und Co.! Die deutschen Fußballerinnen spielen bei der WM in Australien an diesem Donnerstag (12 Uhr, ZDF) gegen Südkorea um den Einzug ins Achtelfinale. Hier auf MOPO.de gibt es Live-Updates zum Spiel:

Den Gruppensieg kann das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Kolumbien liegt vor dem letzten Vorrundenspieltag durch den 2:1-Erfolg gegen die DFB-Auswahl mit sechs Punkten vor Deutschland und Marokko, die jeweils drei Zähler haben.

Abwehrchefin Hegering kehrt zurück ins Team

Diese Startelf soll es richten:

Voss-Tecklenburg kann erstmals bei diesem Turnier auf Abwehrchefin Marina Hegering vom VfL Wolfsburg zurückgreifen, die wegen einer Fersenprellung lange ausgefallen war. Sie ersetzt Sara Doorsoun.

Lea Schüller stürmt gegen Südkorea

Mit Lea Schüller ist eine zusätzliche Torjägerin neu dabei. Sie war bislang als Jokerin im Einsatz. Die Bayern-Stürmerin hat sich bisher klaglos in die Rolle als Popp-Vertretung gefügt und gesagt: „Wenn Poppi bei vollen Kräften ist, ist es in Ordnung, wenn ich mich hinten anstelle.“ Nun sollen sie gemeinsam für die Tore sorgen. Lina Magull sitzt dafür zunächst auf der Bank.

Südkorea mit dem früheren Frankfurter Bundesliga-Trainer Colin Bell ist bislang punkt- und torlos und geht als Außenseiter in die Partie gegen die Vize-Europameisterinnen in Brisbane. Das deutsche Team kann mit einem Sieg weiterkommen, möglicherweise reicht sogar ein Unentschieden. Als Gruppenzweiter ginge es gegen Frankreich, als Erster gegen Jamaika.