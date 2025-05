Frau hatte Angst vor Fußball-Fans: So kam es zum verheerenden Unfall in Barcelona

Ein aufsehenerregender Unfall kurz vor dem wichtigen Fußball-Derby zwischen Espanyol Barcelona und dem FC Barcelona ist nach Erkenntnissen der spanischen Polizei auf die Angst einer Autofahrerin vor Fans zurückzuführen, die ihr Fahrzeug umringt hatten. Es steht inzwischen laut Polizei fest, dass es sich „nicht um eine beabsichtigte“ Aktion gehandelt hat.

Nach jüngsten Behördenangaben wurden dabei 17 Menschen verletzt, die meisten allerdings nur leicht. Drei Betroffene würden noch in Krankenhäusern behandelt, teilte die katalanische Gesundheitsbehörde mit. Am schlimmsten habe es einen 41 Jahren alten Mann erwischt, der mit einer schwereren Kopfverletzung auf der Intensivstation liege. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, hieß es.

Fahrerin hatte sich von Espanyol-Fans bedrängt gefühlt

Was war passiert? Der Wagen sei plötzlich von einer großen Zahl an Fans umringt worden, die Fahrerin habe sich „bedrängt gefühlt“ und bei einem „Fluchtversuch“ mehrere Menschen erfasst, sagte Kommissar Eduard Sallent von der katalanischen Polizeieinheit Mossos d’Esquadra. Die Alkohol- und Drogentests der Frau seien negativ ausgefallen, ließ er wissen.

Der Unfall geschah am späten Donnerstagabend unweit des Espanyol-Stadions im Barcelona-Vorort Cornellà de Llobregat. Da die Hintergründe und Schwere des Vorfalls zunächst unbekannt waren, wurde sogar das Stadtderby wenige Minuten nach Anpfiff kurz unterbrochen. Am Unfallort gab es minutenlang chaotische Szenen und Angst vor einem Anschlag. Da sich die Folgen aber in Grenzen hielten, wurde der Titelgewinn des FC Barcelona von Trainer Hansi Flick durch den 2:0-Erfolg über den Stadtrivalen dadurch nicht wirklich überschattet, nach dem Abpfiff wurde bei Barça viel gefeiert.

Fahrerin wegen Körperverletzung festgenommen

Entgegen ersten Medienberichten war der Unfallort laut Sallent nicht für den Verkehr gesperrt. Auf in sozialen Netzwerken verbreiteten Videos ist zu sehen, wie zahlreiche Espanyol-Anhänger ein weißes Fahrzeug bedrängen und daran rütteln, bevor es plötzlich anzieht und mehrere Menschen auf einer Strecke von Dutzenden Metern mitreißt.

Der Kommissar betonte, dass das Unfallauto nicht mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Sallent wurde im staatlichen TV-Sender RTVE und anderen Medien unter anderem mit den Worten zitiert: „Das Fahrzeug stand zunächst sogar, versuchte dann, sich einen Weg freizumachen, und erfasste dabei die Personen, die direkt davor standen.“

Eine genauere Einschätzung des Vorfalls werde erst nach der Vernehmung der Fahrerin möglich sein, hieß es. Die Frau, die laut Medien circa 45 Jahre alt und nicht vorbestraft ist, sei zunächst wegen fahrlässiger Körperverletzung und rücksichtslosen Fahrens vorläufig festgenommen worden, so der Kommissar. (dpa/mp)