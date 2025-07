Frankreich-Star tritt verbal nach: DFB-Frauen „haben den Sieg nicht verdient“

Nach der frustrierenden Niederlage im EM-Elfmeterkrimi gegen Deutschland hat sich die Französin Selma Bacha nicht gerade fair gezeigt.

„Sie haben nichts geboten, sie haben gut verteidigt, sie waren aggressiv, aber wir haben sie von A bis Z dominiert“, sagte die Verteidigerin laut der französischen Sportzeitung „L’Équipe“. „Sie sind qualifiziert. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber nicht einmal verdient“, befand die 24-Jährige und gab zu: „Ich bin eine schlechte Verliererin.“

Trainer Bonadei: „Deutschland war heldenhaft“

Auch Vize-Kapitänin Sakina Karchaoui war fassungslos. „Wir sind alle frustriert. Wir können es nicht glauben“, sagte die 29-Jährige. „Wir müssen alles bewahren, was wir gut gemacht haben, alles, was uns vereint und zusammengebracht hat. Es ist unfair, aber was soll ich sagen.“

Trainer Laurent Bonadei, der die französische Mannschaft seit einem Jahr betreut, erkannte in seiner Enttäuschung allerdings die Leistung der DFB-Elf an. „Deutschland war heldenhaft. Wir müssen vor dieser deutschen Mannschaft den Hut ziehen“, sagte der 55-Jährige. (dpa/luz)