Eigentlich sollte Jesper Lindström aus Italien nach Deutschland wechseln. Doch nun ist der Transfer des ehemaligen Frankfurters und Wolfsburgers wohl gescheitert.

Der angedachte Wechsel des früheren Frankfurter Europapokal-Helden Jesper Lindström zu Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 ist offenbar vorerst geplatzt.

Wie die „Bild“ berichtet, sollen die Königsblauen verärgert sein, dass sich die SSC Neapel nicht an Absprachen gehalten habe.

Schalke wollte Jesper Lindström aus Neapel holen

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Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, dass eine Einigung zwischen den Clubs erfolgt sei. Unter anderem Transferexperte Fabrizio Romano hatte berichtet. Lindström war demnach bereits in Deutschland zur Vertragsunterschrift. Nun soll es erst einmal zurück nach Italien gehen.

Der 26 Jahre alte Däne vom SSC Neapel sollte zunächst ausgeliehen werden. Differenzen gab es demnach, ob es anschließend eine Kaufoption oder Kaufpflicht gibt. Lindström spielte von 2021 bis 2023 bei der Eintracht und war Teil der Europa-League-Sieger von 2022.

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Im Anschluss wechselte er nach Neapel, wo er sich sportlich schwertat. Auch die Leihgeschäfte mit dem FC Everton und zuletzt dem Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg verliefen wenig erfolgreich. (dpa/mkw)