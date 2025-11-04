Frankfurt-Star wegen De Bruyne: „Ein bisschen blöd für mich“

Arthur Theate wusste nicht so richtig, was er über den verletzten Kevin De Bruyne sagen sollte. „Es ist ein bisschen blöd für mich, diese Frage zu beantworten“, erklärte der 25-Jährige vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt, „weil uns Kevin auch für die Nationalmannschaft fehlen wird.“

Ende Oktober hatte sich der Ausnahmekönner De Bruyne eine schwere Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und muss nun monatelang pausieren. Damit verpasst der Mittelfeldspieler aber nicht nur die Spiele mit Belgiens Nationalteam. Auch am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) kann der 34-Jährige nicht für den italienischen Meister und Spitzenreiter SSC Neapel in der Champions League gegen die SGE – und Landsmann Theate – antreten.

„Er ist einer der besten Spieler dieser Welt“

„Ich bin glücklich, dass er nicht spielen wird, weil wir seine Qualitäten kennen. Er ist einer der besten Spieler dieser Welt“, sagte Theate: „Sie werden einen Spieler mit seiner Qualität vermissen. Sie haben trotzdem viele starke Spieler – aber Kevin steht eine Stufe darüber.“

Neben De Bruyne fehlt auf Seiten der Italiener zudem auch der belgische Stürmer Romelu Lukaku verletzungsbedingt. „Ich wünschte, dass ich gegen beide spielen könnte, auch wenn sie sehr starke Gegner wären“, sagte Theate – und betonte erneut: „Ich bin nur etwas traurig wegen der Nationalmannschaft.“ (sid/fwe)