Frankfurt-Keeper Trapp kehrt nach Paris zurück – Nachfolger aus Bremen?

Ex-Nationaltorhüter Kevin Trapp steht offenbar kurz vor einem erneuten Abschied von Eintracht Frankfurt.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich der 35-Jährige in diesem Sommer dem französischen Erstliga-Aufsteiger Paris FC anschließen. Laut des Hessischen Rundfunks werde der Transfer „zeitnah über die Bühne gehen”, die Vereine müssten sich noch auf die endgültige Ablösesumme einigen.

Kevin Trapp vor Wechsel zu Paris FC

Für Trapp wäre es die zweite Station in der französischen Hauptstadt. 2015 war er von der Eintracht zu Paris Saint-Germain gewechselt, vier Jahre später kehrte er an den Main zurück und gewann mit der SGE 2022 die Europa League. Bei den Hessen besitzt Trapp noch einen Vertrag bis 2026.

Herausforderer Kauã Santos (22), der den verletzten Trapp in der vergangenen Saison in mehreren Spielen ersetzt hatte, arbeitet derzeit nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback und wird erst nach dem Saisonstart wieder zur Verfügung stehen. Als dritter Torhüter steht Jens Grahl im Kader der Hessen.

Der „Kicker“ brachte am Mittwoch den Bremer Michael Zetterer als möglichen Trapp-Nachfolger ins Gespräch. (dpa/pmk)