„Frag ihn“: Baumann reagiert gereizt auf Torwart-Frage nach Neuer-Leak

Nationaltorhüter Oliver Baumann geht davon aus, als deutsche Nummer eins zur Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada zu fahren. „Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt“, sagte der Keeper der TSG Hoffenheim nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach bei Sky: „Ich habe meine Infos – von meinem Gespräch mit Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.). Es war ein Vier-Augen-Gespräch.“

Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob Manuel Neuer als WM-Stammtorhüter in die DFB-Auswahl zurückkehren sollte oder nicht. Der Bayern-Kapitän steht angeblich im vorläufigen 55er-Kader für die WM, den Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der FIFA melden musste.

Neuer lässt Diskussion unkommentiert

Neuer äußerte sich nach dem 5:1 gegen den 1. FC Köln am Samstag unklar. „Für mich ist das heute kein Thema. Heute feiern wir die Meisterschaft, nächste Woche haben wir noch eine ganz wichtige Aufgabe im Pokal“, sagte Neuer, der mit leichten Wadenproblemen in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden musste. Mit Nagelsmann habe er immer wieder mal „das gesamte Jahr über“ Kontakt.

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Die Frage, ob er es als Affront gegen ihn werten würde, wenn der 40-jährige Neuer seinen Platz im Tor einnehmen würde, wollte Baumann nicht kommentieren. „Da kann ich nichts zu sagen. Fragt ihn (Nagelsmann, Anm. d. Red.) heute Abend, er ist im Sportstudio. Das ist keine Frage an mich.“ (sid)