„Folge der Bitte“: Watzke-Kandidatur offiziell – BVB droht Machtkampf

Hans-Joachim Watzke hat sich festgelegt und offiziell seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten bei Borussia Dortmund angekündigt. Bislang hatte der aktuelle Geschäftsführer der ausgegliederten BVB-Kapitalgesellschaft dies über den Sommer hin offengelassen. Hintergrund ist die überraschende Kandidatur von Amtsinhaber Reinhold Lunow, der eigentlich nicht mehr antreten sollte. Dem BVB droht nun ein monatelanger Wahlkampf.

BVB-Gremien haben Watzke und Kandidatur gebeten

„Bei unserer nächsten Mitgliederversammlung stelle ich mich zur Wahl als Präsident von Borussia Dortmund. Damit folge ich der Bitte der Gremien des BVB“, sagte der 66 Jahre alte Watzke in einer Stellungnahme am Mittwoch, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Wirtschaftsrat und Ältestenrat des Klubs hatten zuletzt angekündigt, eine Kandidatur von Watzke unterstützen zu wollen.

Witzke hat bereits seinen Widersacher Ludow informiert

„Reinhold Lunow habe ich meine Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt“, sagte Watzke weiter. Lunow, der am Mittwoch seinen 72. Geburtstag feiert, hatte zuletzt angekündigt, an seiner Kandidatur festzuhalten.

Watzke ist seit 2005 Geschäftsführer beim BVB und will vor der Mitgliederversammlung im November aus diesem Amt ausscheiden. „Es wäre mir eine Ehre, wenn ich nach 20 Jahren operativer Tätigkeit unseren Verein in diesem wichtigen Amt weiterhin unterstützen könnte“, sagte Watzke. (dpa/hen)