Jünger als Marko Marin: Fohlen-Talent (16) knackt den Gladbach-Rekord

Wael Mohya hat als mit Abstand jüngster Spieler der Vereinsgeschichte ein Bundesliga-Spiel für Borussia Mönchengladbach absolviert.

Im Alter von 16 Jahren, 11 Monaten und 13 Tagen wurde der Offensivspieler in der Begegnung gegen den VfL Wolfsburg (1:3) eingewechselt. Den bisherigen Rekord hielt Marko Marin, der bei seinem Gladbach-Debüt im März 2007 18 Jahre und 18 Tage alt gewesen war.

„Ich war sehr zufrieden mit Wael“, sagte Gladbachs Trainer Eugen Polanski: „Die Minuten, die er bekommen hat, hat er sich sehr hart erkämpft in den letzten Wochen und Monaten. Er musste lange genug warten.“

Der deutsche U17-Meister Mohya ist erst der elfte Spieler, der als 16-Jähriger in der Bundesliga zum Einsatz kam. Jüngster Akteur war Youssoufa Moukoko, der am 21. November 2020 bei seinem ersten Einsatz für Borussia Dortmund 16 Jahre und 1 Tag alt war. In der Bundesliga beträgt das Mindestalter für einen Einsatz 16 Jahre.

Die jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte:

1. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) am 21. November 2020 – 16 Jahre und 1 Tag

2. Paul Wanner (Bayern München) am 7. Januar 2022 – 16 Jahre und 15 Tage

3. Tom Bischof (TSG Hoffenheim) am 19. März 2022 – 16 Jahre, 8 Monate und 19 Tage

4. Sidney Raebiger (RB Leipzig) am 8. Januar 2022 – 16 Jahre, 8 Monate und 22 Tage

5. Zidan Sertdemir (Bayer Leverkusen) am 7. November 2021 – 16 Jahre, 9 Monate und 3 Tage

6. Samba Konate (RB Leipzig) am 6. Dezember 2025 – 16 Jahre, 9 Monate und 9 Tage

7. Iker Bravo (Bayer Leverkusen) am 7. November 2021 – 16 Jahre, 9 Monate und 25 Tage

8. Faik Sakar (RB Leipzig) am 7. Dezember 2024 – 16 Jahre, 10 Monate und 23 Tage

9. Nuri Sahin (Borussia Dortmund) am 26. November 2005 – 16 Jahre, 11 Monate und 1 Tag

10. Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) am 13. Dezember 2025 – 16 Jahre, 11 Monate, 13 Tage (sid/lam)